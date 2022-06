Gemeinsames Bild mit Helene Fischers Stylistin: Andrea Berg kündigt „Projekt STRENG GEHEIM“ an

Von: Lisa Klugmayer

Was plant Andrea Berg? Auf Instagram verrät die Schlagersängerin, dass sie an einem streng geheimen Projekt arbeite. In den Kommentaren wird natürlich fleißig gemunkelt: von neuer Frisur bis neuer Musik ist alles dabei. (Fotomontage) © Instagram/Andrea Berg & IMAGO/POP-EYE

Was plant Andrea Berg? Auf Instagram verrät die Schlagersängerin, dass sie an einem streng geheimen Projekt arbeite. In den Kommentaren wird natürlich fleißig gemunkelt: von neuer Frisur bis neuer Musik ist alles dabei.

München - Andrea Berg ist gerade schwer beschäftigt. Denn Ende Juli findet ihre große Jubiläumsshow, moderiert von Giovanni Zarrella, statt. Außerdem steht die Schlagersängerin schon wieder im Studio. Trotzdem hat Andrea Berg (Ihr Leben, ihre Familie & ihre größten Erfolge) noch Zeit für ein weiteres Projekt, ein noch streng geheimes Projekt, wie sie ihren Instagram-Fans nun verrät.

Gemeinsames Bild mit Helene Fischers Stylistin: Andrea Berg kündigt „Projekt STRENG GEHEIM“ an

„Projekt STRENG GEHEIM. Bald mehr …“, lässt Andrea Berg ihre 131.000 Instagram-Fans rätseln. Auf dem Foto sitzt die Schlagersängerin gerade in der Maske und schaut verschmitzt in die Kamera, während ihre Stylistin Serena Goldenbaum, die unter anderem auch mit Schlagerqueen Helene Fischer zusammenarbeitet, die Haare zurechtzupft.

Dazu postet Andrea Berg (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) die Hashtags #30JahreAndreaBerg und #IchWuerdsWiederTun. Was die Schlagersängerin wohl für ihre Fans im Petto hat? Neue Single, neues Musikvideo oder neuer Haarschnitt? In der Kommentarspalte wird natürlich fleißig spekuliert.

Andrea Berg kündigt Geheimprojekt an – Fans spekulieren

Während viele Fans einfach nur ihre Vorfreude ausdrücken, spekulieren andere über eine neue Single oder sogar eine neue Frisur. „Kurze Haare? Das wäre der Hammer“, schreibt ein Instagram-Nutzer. Ein anderer Fan ist sich sicher, dass bald neue Musik von Andrea Berg kommt: „Neues Video zum zweiten neuen Song, der vielleicht schon morgen rauskommt und Sonntag Premiere im ZDF Fernsehgarten feiert“.

Andrea Berg kündigt via Instagram ein Geheimprojekt an. Ihre Fans freuen sich über die Neuigkeiten und sind gespannt, wie diese Kommentare zeigen (Fotomontage). © Instagram/Andrea Berg

Song-Premiere im Fernsehgarten? Möglich wäre es, immerhin steht die beliebte ZDF-Show diesen Sonntag unter dem Motto „Discofox“. Zu diesem Anlass setzt Andrea Berg musikalisch nur auf Schlager. Neben Andrea Berg stehen auch Jürgen Drews oder Bernhard Brink auf der Fernsehgarten-Gästeliste für den 19. Juni. Verwendete Quellen: Instagram/andreabergoffiziell