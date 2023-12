„Bauer sucht Frau“-Kandidat Dietrich-Max-Helmut hält einen Weltrekord

Rock n’Roll-Tänzer, Hobby-Pferdebauer – und nun auch noch Weltrekordhalter: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Dietrich-Max-Helmut hat seiner Hofdame so einiges zu bieten.

Elbe-Elsterkreis – In der RTL-Datingsendung „Bauer sucht Frau“ ist der Brandenburger Dietrich-Max-Helmut (70) aus dem Elbe-Elsterkreis auf der Suche nach der großen Liebe. Privat hat der pensionierte LKW-Fahrer und Hobby-Pferdebauer seiner auserwählten Hof-Dame Marion (61) so einiges zu bieten. Denn neben seiner Liebe zu den Tieren und seiner Leidenschaft fürs Tanzen ist der 70-Jährige auch noch Weltrekordhalter.

Dietrich-Max-Helmut hält Weltrekord aus dem Jahr 2000

Beim Besuch des Brandenburgers bringt RTL-Bauernreporter Ralf ein Guinnessbuch der Weltrekorde aus dem Jahr 2000 mit und enthüllt: Dietrich-Max-Helmut ist Weltrekordhalter mit dem längsten Pony-Gespannt der Welt. „Das ist der Wahnsinn. Da war ich dabei“, berichtet der Hobby-Pferdebauer unter Tränen.

„Wir hatten einen Kutscher. Der hatte 28 Ponys in Zweier-Formationen angespannt, also 14 Paare und da war ich einer der Helfer“, so der 70-Jährige weiter. Der pensionierte LKW-Fahrer „liebe die Arbeit mit Tieren, ihre Dankbarkeit und Zuneigung“.

In der 19. Staffel des RTL-Formats „Bauer sucht Frau“ sind wieder zwölf liebeshungrige Kandidatinnen und Kandidaten auf der Suche nach der großen Liebe. Neben dem Brandenburger Hobby-Pferdebauer ist auch Schafzüchter Hannes (23) aus Bayern auf der Suche nach seiner Traumfrau. Bei Hundetrainerin und Geflügelbäuerin Stefanie (40) aus Schleswig-Holstein hat es bisher nicht gefunkt, die alleinerziehende Mutter schickte Hof-Mann Timo wieder nach Hause und ist nun weiter auf der Suche nach der großen Liebe.

Rock n’Roll-Tänzer, Hobby-Pferdebauer – und nun auch noch Weltrekordhalter: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Dietrich-Max-Helmut hat seiner Hofdame so einiges zu bieten. © RTL

Wie es bei den Kandidatinnen und Kandidaten weitergeht, können Fans der Sendung noch am Montag, dem 18. Dezember und Dienstag, dem 19. Dezember jeweils ab 20.15 Uhr auf RTL mitverfolgen.

Apropos: Wer ist zusammen, wer hat sich getrennt, welche „Bauer sucht Frau“-Paare wollen es erst mal langsam angehen lassen? Das erfahren die Fans der Sendung im großen Finale. Verwendete Quellen: RTL, Promiflash