„Die Welt dreht sich weiter“: Kontaktabbruch bei Paul Janke und Antonia Hemmer?

Von: Elena Rothammer

Nach den „Kampf der Realitystars“-Dreharbeiten wurde Antonia Hemmer und Paul Janke eine Romanze nachgesagt, weil sie viel Zeit miteinander verbracht hatten. Wie der Ur-Bachelor nun bestätigte, gehört das aber der Vergangenheit an...

Mallorca / Hannover – Bei den Dreharbeiten für „Kampf der Realitystars“ lernten sich Antonia Hemmer (23) und Paul Janke (41) kennen. Danach zeigten sich die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit und der Ur-Bachelor oft gemeinsam im Netz und verbrachten sogar einen gemeinsamen Urlaub. Liebes-Gerüchte ließen da nicht lange auf sich warten. Doch jetzt scheinen sich die beiden wieder voneinander entfernt zu haben.

„Jeder hat seinen eigenen Alltag“: Paul Janke

In einer Instagram-Fragerunde wurde Paul Janke gefragt, wann er Antonia Hemmer wiedersehen wird. Doch der 41-Jährige hatte ernüchternde Nachrichten. „Die Welt dreht sich weiter. Wir haben bei ‚Kampf der Realitystars‘ zusammen gedreht, waren dann zusammen auf einer Social-Media-Reise... Klar hat man da viel Zeit miteinander verbracht, aber jeder hat dann ja auch seinen eigenen Alltag wieder.“ Klingt, als würden sich die beiden nicht mehr allzu nahestehen.

Ob Antonia Hemmer wohl sogar mit Dreharbeiten beschäftigt war oder sein wird, bleibt abzuwarten. Die Blondine soll angeblich die neue Single-Lady in der TV-Show „Make Love, Fake Love“ sein. Das will zumindest YouTuber Malkiel Rouven Dietrich von seinen Quellen gehört haben, wie er in einem seiner Videos ausplauderte. Doch auch Gerda Lewis ist im Gespräch, die Nachfolgerin von Yeliz Koc bei RTL zu werden. Verwendete Quellen: Instagram / antonia_hemmer; YouTube / Gossip Guy Malkiel