Amira und Oliver Pocher ziehen über Cathy Hummels‘ Mama-Fotos her

Von: Volker Reinert

Oliver und Amira Pocher lästern in ihrer aktuellen Podcast-Folge über Cathy Hummels. Die Moderatorin möchte zukünftig keine Fotos mehr von ihrem Sohn posten – tut es dann aber doch.

Köln – Oliver Pocher (45) ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. In seinem Podcast „Die Pochers!“, den er gemeinsam mit seiner ehemaligen Partnerin Amira Pocher (31) trotz Trennung weiterführt, lästert er gehörig über Influencerin Cathy Hummels (35). Der Grund: Aus Respekt zu ihrem fünfjährigen Sohn Ludwig, der aus der Ehe zu Profikicker Mats Hummels (34) stammt, möchte die 35-Jährige zukünftig keine Bilder mehr von ihm in den sozialen Netzwerken posten. Das Problem für die Pochers: Im selben Posting von Hummels, veröffentlicht sie noch einmal vier Fotos von sich mit ihrem Sohn auf dem Oktoberfest.

Amira und Oliver Pocher lästern in ihrem Podcast über Cathy Hummels

.„Cathy Hummels’ Sohn möchte keine Fotos mehr von sich im Netz haben. Und das hat Cathy Hummels auch direkt respektiert – und noch mal vier Fotos mit ihm gepostet“, teilt Oliver Pocher sein Unverständnis in seinem Podcast mit. Ihre Bilderstrecke, die Cathy Hummels Anfang Oktober auf ihrem Instagram-Profil hochgeladen hatte, kommentierte sie mit den Worten: „Ach ja: Ludwig mag in Zukunft, was meinen und Papas Instagram-Kanal angeht, nicht mehr klar erkenntlich sein. Er mag nämlich nicht immer Fotos machen müssen wie Papa und Mami. Seine Entscheidung, welche natürlich respektiert wird!“ Cathy Hummels äußerte sich Anfang September ebenfalls über Oliver und Amira Pocher – und reagierte auf ihre Trennung.

Oliver Pocher verstehe nicht so ganz, wieso man quasi „zum Abschied“ noch einmal Fotos von Ludwig poste, zumal er nicht erkennbar und nur seitlich hinter seiner Mutter schemenhaft zu erkennen sei. „Das hab ich auch nicht so ganz mehr verstanden. Warum man das dann mit einem Foto von ihm beposten muss, wenn er das nicht möchte. Aber hat sie halt gemacht“, so Olli über die Bilder.

Cathy Hummels wird im Supermarkt angestarrt Dass es schwer ist, als deutschlandweit bekannte Person in Ruhe unter Menschen zu gehen, muss die Moderatorin immer wieder feststellen. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA verriet Cathy Hummels, dass sie beim Einkaufen im Discounter regelrecht angestarrt wird.

Cathy Hummels nicht das erste Mal in der Kritik wegen Fotos von Söhnchen Ludwig

Amira teilt Oliver Pocher mit, dass Cathy Hummels erst Anfang Oktober mit harscher Kritik auf Instagram zurechtkommen musste: „Und das stillende Bild“, nimmt Amira Bezug auf den Aufreger. Auf einem Foto war zu sehen, wie Cathy Hummels ihren Sohn kurz nach der Geburt stillte. Die Influencerin nutzte ausgerechnet diese intime Momentaufnahme dafür, ihre Entscheidung zu begründen, warum sie ihren Spross künftig nicht mehr im Netz zeigen möchte.

Amira Pocher zu dem Schnappschuss: „Das wurde dann, wie immer, auch bei ihr angesprochen. Sagen wir es mal so: Es ist echt egal, was sie postet, irgendwas macht sie immer falsch. Aber das war auch für mich, in meinen Augen, ein bisschen komisch, weil sie ja in dem Post eigentlich nur sagen wollte, dass der Ludwig nicht mehr zu sehen sein möchte. Und sie möchte das jetzt auch nicht mehr und die Privatsphäre akzeptieren, aber zum Abschied noch mal ein Foto mit ihm.“ Nach der Bekanntgabe der Trennung der Pochers meldete sich auch Ollis Ex Alessanda Meyer-Wölden (40) zu Wort. Verwendete Quellen: bild.de, Instagram/cathyhummels