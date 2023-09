„The Voice“ gegen Lego-Show: Herbe Niederlage im Quotenkrieg zwischen Sat.1 und RTL

Von: Lukas Einkammerer

Am Freitagabend ging „The Voice of Germany“ gegen „Lego Masters“ ins Rennen. Nun steht fest, welches Format bei den Zuschauern besser ankam.

Berlin – Mit einer völlig neuen Jury wollen ProSieben und Sat.1 mit „The Voice of Germany“ 2023 wieder große Erfolge feiern. Am Freitagabend (22. September) ging der Gesangswettbewerb mit Giovanni Zarrella (45), Shirin David (28) und Co. gegen „Lego Masters“ ins Rennen – der Quotensieg gelang dabei aber nur einem der beiden Formate.

„The Voice of Germany“ oder „Lego-Masters“: Quotenduell am Freitagabend hat klaren Sieger

Ein Gesangswettbewerb mit Starbesetzung oder ein Lego-Wettkampf, bei dem sich die Kandidaten mit den legendären bunten Bausteinen messen? Am Freitagabend hatten Zuschauer die Qual der Wahl – entschieden sich am Ende aber vor allem für die musikalische Co-Produktion aus dem Hause ProSieben und Sat.1, die im Wechseltakt von beiden Sendern ausgestrahlt wird.

Wie der DWDL-Zahlenzentrale zu entnehmen ist, schalteten vom Gesamtpublikum der 14- bis 49-Jährigen 0,70 Millionen Zuschauer bei Sat.1 und „The Voice of Germany“ ein – was der seit elf Jahren laufenden Castingshow die zweitbeste Quote des Tages bescherte, überholt nur von der „Tagesschau“ in der ARD (0,81 Millionen Zuschauer). „Lego Masters“, durch das seit 2020 „Let‘s Dance“-Moderator Daniel Hartwich führt, konnte derweil nur 0,58 Millionen Interessenten für sich begeistern.

Auch beim Gesamtpublikum: „Lego Masters“ chancenlos gegen „The Voice of Germany“

Auch beim Gesamtpublikum ab drei Jahren hatte Sat.1 im Quotenduell mit RTL klar die Nase vorn. Mit 1,64 Millionen Zuschauern kam das Format zwar bei weitem nicht an „Einspruch, Schatz!“ in der ARD (4,39 Millionen Zuschauern) und „Mordsschwestern“ im ZDF (4,24 Millionen) heran, schnitt aber trotzdem deutlich besser als „Lego Masters“ ab, das sich nicht einmal in den Top 25 des Tages platzieren konnte.

„The Voice of Germany“ oder „Lego Masters“? Bei einem Format schalteten am Freitagabend eindeutig mehr Zuschauer ein. © ProSieben/Sat.1/Richard Hübner; RTL/Frank W. Hempel (Fotomontage)

Der Staffelauftakt von „The Voice of Germany“ ging am Donnerstagabend gegen das Revival von „Blamieren oder Kassieren“ ins Rennen – beim Quotenduell der beiden Formate gab es dabei einen sehr knappen Sieger. Verwendete Quellen: dwdl.de