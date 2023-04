Herbert Grönemeyer erzählt Barbara Schöneberger von Nacht im Berghain: „Wo es richtig knallte“

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Das Berghain zählt zu den bekanntesten Nachtclubs der Welt. Auch Herbert Grönemeyer feierte einst in der Berliner Location – und ließ es dabei richtig krachen.

Berlin – Egal ob Touristen oder Einheimische: Das Berghain gehört für viele so zu Berlin wie die Museen und historischen Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt. Kein Wunder also, dass der weltbekannte Nachtclub auch schon den einen oder anderen Promigast angezogen hat. Selbst Musik-Legende Herbert Grönemeyer (66) hat dort schon die Nacht zum Tag gemacht – und sich bei harten Techno-Klängen treiben lassen, wie er Barbara Schöneberger (49) verrät.

„Macht schon Laune“: Herbert Grönemeyer erzählt Barbara Schöneberger von Berghain-Party

In den sozialen Medien ist das Berghain stets in aller Munde und User aus aller Welt teilen ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit dem berühmt-berüchtigten Nachtclub, in den man meist nur schwer Zutritt bekommt. Während Berliner und Besucher versuchen, den Dresscode der Location, von deren Räumlichkeiten es wegen eines Fotoverbots kaum Bilder gibt, zu entschlüsseln, hat es ein Promi bereits durch die ehrfürchtigen Pforten geschafft: Herbert Grönemeyer.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

In Barbara Schönebergers Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ erzählt Herbert Grönemeyer von seinen wilden Jahren und erinnert sich an die vielen durchzechten Nächte, die hinter ihm liegen. Nach einem Konzert noch die Clubs der Stadt aufsuchen – für den „Mensch“-Interpreten war das lange Zeit Standardprogramm. „Ich war auch im Berghain mal die ganze Nacht und das macht schon Laune, das ist schon lustig“, blickt er zurück.

Die Geschichte des Nachtclubs Die ersten Vorreiter der Nachtclubs und Discotheken, wie man sie heute kennt, waren die Saloons und Bars, die im 19. Jahrhundert besonders beliebt waren. 1883 war in den London Daily News auch erstmals von Türstehern die Rede – die schon damals dafür sorgten, dass nur die passende Klientel in die Räumlichkeiten gelangte. Anfang des 20. Jahrhunderts fingen die meisten Clubbesitzer schließlich an, Live-Performances wie Musik und Zaubershows in ihr Programm aufzunehmen und mit der Alkohol-Prohibition in den USA von 1919 bis 1933 gewann vor allem Jazz in den Untergrund-Locations an Popularität. Seit den 1970er Jahren haben sich vor allem DJs und elektronische Musik in den Discotheken etabliert und haben Live-Acts auch heute noch größtenteils verdrängt. (Quelle: ourpastimes.com)

„Man hat das Gefühl, man existiert“: Herbert Grönemeyer geht gerne in Techno-Clubs

Mit seinen Balladen und Stadion-Hymnen hat Herbert Grönemeyer Musikgeschichte geschrieben, beim Feiern bevorzugt der gebürtige Niedersachse aber ganz andere Töne. „Ich bin früher meistens in Techno-Discos gegangen“, verrät er, „Da wo es richtig knallte, wo es richtig laut war und wo mich auch keiner ansprechen konnte.“ Für ihn geht es dabei auch um weitaus mehr als nur Tanzen: „Man hat das Gefühl, man existiert und ist stolz auf sich, dass man das durchhält.“

Sympathisches Detail: Herbert Grönemeyer verrät Barbara Schöneberger, dass er nach Konzerten gerne mal in Clubs wie das Berghain geht. © IMAGO/Eventpress; IMAGO/Stefan Schmidbauer (Fotomontage)

„Das glaube ich ist das, was man ununterbrochen zusammenkratzt“, beschreibt Herbert Grönemeyer seiner Gesprächspartnerin seine Liebe für durchgemachte Nächte. „Dass man immer wieder Momente hat am Tag oder in der Nacht, wo man sagt: Jetzt fühle ich mich, auch bin ja doch noch ich und irgendwie bin ich auch gar nicht so schlecht wie ich bin.“

Während sie mit Herbert Grönemeyer einen gemütlichen Plausch führt, diskutieren ARD-Zuschauer über Barbara Schönebergers Wendler-Spruch bei „Verstehen Sie Spaß?“. Verwendete Quellen: Barba Radio/Mit den Waffeln einer Frau/Folge 228 vom 27. März 2023, ourpastimes.com