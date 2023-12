Herbert Grönemeyer sorgt auf Weihnachtsmarkt für Flashmob

Das sieht man auf dem Weihnachtsmarkt nicht alle Tage: Herbert Grönemeyer hat in Berlin für eine große Überraschung gesorgt.

Berlin – Auf vielen Weihnachtsmärkten hören Besucher dieser Tage bekannte Weihnachtslieder oder Hits wie „All I Want for Christmas Is You“ und „Last Christmas“ vom Band. Nicht so in der Hauptstadt, wo Herbert Grönemeyer (67) am zweiten Advent mit einem Live-Auftritt zwischen den Ständen und einem alten Karussell für Überraschung gesorgt hat.

Herbert Grönemeyer singt „Kaltes Berlin“

Auf dem Lucia-Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei trat Herbert Grönemeyer ähnlich wie bei einem Flashmob am Sonntag (10. Dezember) überraschend zusammen mit den Sängern des Rundfunkchors Berlin auf. Der deutsche Musik-Star präsentierte den zahlreichen Menschen vor Ort seine neueste Single „Kaltes Berlin“.

„Es wird kalt. Auf den Straßen – aber auch in den Herzen. Dagegen hilft nur: die Wärme, die nur Kunst, die Musik erzeugen kann, mit Liedern, die uns zusammenbringen, die Gemeinschaft erzeugen“, heißt es in Grönemeyers Online-Shop in der Beschreibung des Liedes. Es soll Hoffnung schaffen, „die in diesen Tagen mehr denn je gebraucht wird“.

Grönemeyer auf Weihnachtsmarkt Berlin: Besucher sind begeistert

Eines Berichts der Deutschen Presse Agentur zufolge seien die Anwesenden zunächst verdutzt, doch dann so begeistert von dem Auftritt gewesen, dass Grönemeyer und der Rundfunkchor „Kaltes Berlin“ noch ein zweites Mal sangen. Eindrücke von der gelungenen Überraschung sind in den sozialen Medien zu finden.

Auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin gab Herbert Grönemeyer seine neue Single zum Besten. © IMAGO/Future Image; picture alliance/dpa | Jörg Carstensen (Fotomontage)

In seinen Instagram-Storys veröffentlichte der Sänger selbst einige Clips und Bilder von der Aktion. Ein Foto zeigt etwa ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift „Kaltes Berlin“, zu einem Ausschnitt bedankte er sich bei „dem tollen Publikum auf dem Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei“ sowie bei der Musikproduzentin Suena, ihrem Kollegen Lucry sowie dem Rundfunkchor.

Indessen haben die Schlagerstars Florian Silbereisen und DJ Ötzi verraten, welche Weihnachtstradition sie seit Jahren befolgen. Verwendete Quellen: Instagram/Herbert Grönemeyer, DPA, Groenemeyer.de