„Ging so nicht weiter“: Cathy Hummels schüttet ihr Herz über Ehe mit Mats aus

Von: Claire Weiss

Cathy und Mats Hummels lernten sich schon 2007 kennen – hier zeigen sie sich 2009 zusammen auf einer Veranstaltung. © IMAGO/DeFodi und Screenshot Instagram/cathyhummels

Schon seit Monaten kursieren im Netz Gerüchte um eine Trennung von Cathy und Mats Hummels. Die beiden hielten sich dazu bisher verdeckt. Nun spricht die Moderatorin ungewohnt offen über die Ehe mit dem Kicker.

Bisher gab sich Cathy Hummels zu den Trennungsgerüchten eher kryptisch. „Das verflixte 7. Jahr … in loving memory of 15.6.15“, schreibt sie an ihrem und Mats‘ Hochzeitstag auf Instagram. „Auf diesem Bild seht ihr meine größte Liebe L.“, fügt sie hinzu und meint ihren Sohn Ludwig.

Cathy Hummels bestätigt Trennung von Mats nur indirekt

In einem Interview mit Bunte spricht sie nun offener denn je. Zunächst wird die Influencerin gefragt, wie es ihr heute gehe. Sie sei voller Power und fühle sich frei, habe aber auch akzeptiert, dass das Leben voller Höhen und Tiefen ist. Eine Frage scheint naheliegend: „Und das können Sie auch jetzt in der Situation, Stichwort Ehescheidung?“

Ihre Trennung bestätigt Cathy Hummels nur indirekt - aber ein Dementi klingt definitiv anders. „Ich habe gelernt, meine Bedürfnisse an vorderste Stelle zu setzen – nach meinem Sohn. Das konnte ich lange nicht. Ich wollte alles tun, um eine glückliche Ehe zu führen“, erklärt die 34-Jährige. Sie fügt hinzu: „Ich habe meinen Mann sehr geliebt und wollte mich um alles immer perfekt kümmern, aber das ging so nicht weiter.“

Sohn Ludwig schenkt Cathy Hummels Trost

Doch es gibt einen anderen wichtigen Mann in Cathy Hummels Leben: ihren vierjährigen Sohn Ludwig. „Wir haben eine sehr intensive Mutter-Sohn-Beziehung und das gibt mir wahnsinnig viel Kraft“, schwärmt die gebürtige Dachauerin. Wie sehr sie ihren Sohn liebe, könne sie „gar nicht in Worte fassen“.

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Mats und Cathy Hummels die Scheidung eingereicht haben. Verwendete Quellen: t-online.de, bunte.de