Herzogin Camilla kauft eine Queen-Tasse für 1,78 Euro in Manchester

Von: Annemarie Göbbel

Herzogin Camilla offenbart in Manchester eine skurrile Leidenschaft für Queen-Souvenirs. © Chris Jackson/dpa

Herzogin Camilla outet sich als Souvenirjägerin. Queen-Erinnerungsstücke haben es ihr angetan und so konnte die Royal bei einem Porzellan-Stück nicht widerstehen.

Manchester – Beim Besuch eines Wohltätigkeitsladens in Manchester erstand die Ehefrau von Thronfolger Prinz Charles (73) eine Gedenktasse.

Das gute Stück für 1,50 britische Pfund (etwa 1,78 Euro) erinnert an das silberne Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) im Jahr 1977.

„Ich habe eine ganze Sammlung, ob Sie es glauben oder nicht“ bekannte Herzogin Camilla (74) in dem kleinen Laden in Mossley bei Manchester. Bei einem Rundgang zeigte sie sich begeistert von den Schnäppchen, deren Erlöse „Emmaus Mossley“ zugutekommen. Die Herzogin ist Schirmherrin der Organisation, die Obdachlose unterstützt, und tätigte damit also auch gleichzeitig eine Spende.

Die Herzogin von Cornwall machte beim Besuch einer Fotoausstellung im Schottenkaro von Kopf bis Fuß eine gute Figur, bevor sie zu einer Vor-Jubiläumsfeier der Obdachlosenhilfe Emmaus ging. Dort gab es für Camilla eine riesige Tee- und Willkommensparty mit Trommlern und bunt gekleideten Karnevalisten.

Am linken Revers der künftigen Queen Consort leuchtete eine „Sabina“-Sonnenblume vermutlich zu Ehren der ermordeten Sabina Nessa (28, † 2021), die im September letzten Jahres durch die Hand von Koci Selamaj (36) ihr Leben verlor. Der Fall erhöhte durch sein starkes Medienecho den Druck, aktiver bei „Gewalt gegen Frauen“ vorzugehen. Die frühere Geliebte des Thronfolgers ist seit Langem eine leidenschaftliche Unterstützerin von Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.

Beim Rundgang durch einen Wohltätigkeitsladen entdeckten die Andenkenjägerin dann mit geübtem Blick eine Tasse mit dem Konterfei Queen Elizabeths II. aus dem Jahr 1977 anlässlich des Silberjubiläums ihrer Schwiegermutter. „Oh, hier gibt es eine wirklich schöne Teekanne für alle, die sie sammeln. Ich wünschte, ich hätte etwas mehr Zeit hier“. Es sei ein toller Ort, um Geschenke zu kaufen, schwärmte sie weiter.