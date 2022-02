Herzogin Camillas fieser Spitzname für Meghan: Das klingt wenig königlich

Von: Eva-Maria Moosmüller

Herzogin Camilla hatte einen wenig schmeichelhaften Spitznamen für Herzogin Meghan (Symbolbild). © Nigel French/dpa

Camilla und Meghan sollen sich noch nie besonders gut verstanden haben. Offenbar hatte die Ehefrau von Prinz Charles früher sogar einen üblen Spitznamen für die Herzogin von Sussex.

London – Die beiden Herzoginnen Camilla (74) und Meghan (40) werden in diesem Leben wohl keine guten Freundinnen mehr werden. Spätestens seit der Abkehr der Sussexes vom britischen Königshaus ist die Stimmung zwischen den Royals und den Aussteigern ohnehin desolat. Doch auch schon früher scheinen sich die Ehefrauen von Prinz Charles (73) und Prinz Harry (37) nicht gerade grün gewesen zu sein.

24royal.de* verrät hier den fiesen Spitznamen von Herzogin Camilla für Herzogin Meghan.

Herzogin Camilla hat in der jüngsten Vergangenheit so einige Sympathiepunkte gesammelt. Zwar sehen viele Fans von Prinzessin Diana (36, † 1997) sie noch immer als regelrechtes Hassobjekt an, einige Kritiker konnte sie jedoch mit ihrem Engagement für das Königshaus doch noch von sich überzeugen. Queen Elizabeth (95) höchstpersönlich ließ sogar unlängst verkünden, dass sie wünsche, dass Camilla eines Tages als „Queen Consort“ an der Seite von Prinz Charles steht, wenn dieser den Thron besteigt. Von Herzogin Meghan wird die 74-Jährige höchstwahrscheinlich keine Glückwünsche dazu erhalten haben. Die beiden Frauen sollen sich laut britischen Medienberichten noch nie gut verstanden haben. Als Meghan und Harry noch in England lebten, sei es eher gute Miene zum bösen Spiel zwischen ihnen gewesen, als aufrichtiger Respekt voreinander. Camilla soll ihrer Stief-Schwiegertochter sogar einen bitterbösen Spitznamen verpasst haben. *24royal.de ist ein Angebot für IPPEN.MEDIA.