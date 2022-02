Herzogin trifft Kronprinzessin: Kate und Mary verstehen sich blendend

Von: Larissa Glunz

Mit welcher Anekdote Kronprinzessin Mary Herzogin Kate hier wohl zum Lachen gebracht hat? © Cover-Images/Imago

Zwischen diesen beiden Royals stimmt die Chemie: Kronprinzessin Mary bereitete Herzogin Kate einen herzlichen und freundschaftlichen Empfang in Dänemark.

Kopenhagen – Solch hoher und stilvoller Besuch schreitet nicht jeden Tag durch die Tore von Schloss Amalienborg. Königin Margrethe II. (81) und Kronprinzessin Mary (50) begrüßten ihren Ehrengast Herzogin Kate (40) mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen. Auch an Tag zwei ihrer Dänemark-Reise absolvierte die dreifache Mutter ein abwechslungsreiches Programm.

Morgens Holz hacken, mittags ein Lunch im Palast: Damit während ihrer Stippvisite keine Langeweile aufkommt, hatte Herzogin Kate schon im Vorfeld eine Agenda mit einigen Terminen erstellt. Im Fokus ihrer Reise stand die frühkindliche Erziehung – ein Herzensthema der Herzogin, das sie mithilfe ihres Instituts fördern möchte. Nach ihrer Ankunft stattete Kate unter anderem der Universität Kopenhagen einen Besuch ab, wo sie prompt das Baby-Fieber überkam. Am Folgetag ging es schließlich zunächst in einen Waldkindergarten, kurz darauf war bereits der nächste Outfit-Wechsel angesagt.

Im prunkvollen Palais Christian IX. wurde Herzogin Kate ganz offiziell von Königin Margrethe, die ihre Corona-Erkrankung offenbar gut überstanden hat, und Kronprinzessin Mary in Empfang genommen. Während Mary in einem schlichten schwarzen Kleid und einem weißen Mantel vor die Kamera trat, schlüpfte Kate für das Treffen in einen eleganten grauen Mantel von Catherine Walker.