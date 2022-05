Herzogin Kate: Vogue-Chef liebt ihren „inspirierenden Style“

Von: Annemarie Göbbel

Herzogin Kates Look überzeugte beim „Queen Elizabeth II Fashion Award“ in Londons Design-Museum © Victoria Jones/dpa

Herzogin Kates neuer Look bei der Fashion-Preisverleihung für britische Jungdesigner überzeugt auch Vogue-Chef Edward Enninful. Er zeigte sich „inspiriert“ von ihrem Stil.

London – In diesem Jahr schickte Queen Elizabeth II. (96) als ihre Vertretung Herzogin Kate, der damit die ehrenvolle Aufgabe zukam, den diesjährigen Fashion-Preis an einen glücklichen Nachwuchsdesigner zu überreichen.

Auf Vogue-Legende Anna Wintours (72) Spuren schwärmte Vogue-Chef Edward Enninful (50) von Kates glücklichem Händchen für Mode und lobte ihren Stil als „inspirierend“.

Herzogin Kate als königlicher Ersatz war eine gute Wahl Queen Elizabeth II. Einmal mehr bewies die sportliche Royal auch ihre Leidenschaft für Mode in einem monochromen Outfit, der für jede Menge Furore unter Fotografen und Gästen im Londoner Design Museum sorgte. Mit der jährlichen Auszeichnung des „Queen Elizabeth II Fashion Awards“, die auf der Veranstaltung der British Fashion Council Foundation verliehen wurde, wird die Rolle der britischen Modeindustrie in der Welt gewürdigt.

Die dreifache Mutter wagte sich mit ihrem Designerkleid auf Neuland, statt ihren üblichen Marken zu vertrauen, kleidete sie sich diesmal in einem strukturierten, smaragdgrünen Midikleid der britisch-kanadischen Designerin Edeline Lee. Das schlichte Stück sah an Herzogin Kate einfach umwerfend aus. Bänder an den Ellenbogen, eine raffinierte Raffung am hohen Hals, zwei goldene Gürtelschnallen als Hingucker auf der schmalen Taille rückten die Vorzüge von Kates Silhouette ins rechte Licht. Goldene recycelte Statement-Ohrringe von Nadia Irena, passende smaragdgrüne Pumps und eine Clutch-Bag von Emmy London komplettierten den Look, der mit rund 1.600 Euro anzusetzen sein dürfte.

Der britisch-guyanische Designer Saul Nash (29) durfte in diesem Jahr den Award aus den Händen der Ehefrau Prinz Williams (39) entgegennehmen. Die Auszeichnung wird an Designer überreicht, die sich sowohl durch Originalität als auch durch ihr Engagement für die Gemeinschaft auszeichnen. Eindrücke vom Fashion-Event teilte Kate später auch bei Instagram mit ihren Fans.