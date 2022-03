Herzogin Kates Vintage-Dress in Jamaika sah eigentlich anders aus

Von: Annemarie Göbbel

Kates Karibik-Vintage-Kleid wurde eigens für die Herzogin umgenäht. © I-Images/Imago

Herzogin Kate sorgte mit einem Vintage-Kleid für einen Farbtupfer während ihrer Karibik-Reise. Doch ein Detail am Dress ließ die Herzogin zunächst „entschärfen“.

Kingston – Für ihr bisher farbenprächtigstes Outfit während ihre Karibik-Tournee erntete die Herzogin von Cambridge (40) viel Lob. Sie kaufte das Dress nicht nur Recycling-freundlich in einem Vintage-Geschäft, sie verpasste dem Kleid zudem eine persönliche Note.

Aus den ursprünglichen Spaghetti-Trägern zauberten geschickte Finger um die Herzogin eine etwas royalere Version, wie jetzt bekannt wurde, verrät 24royal.de.*

Willow Hilson fühlte sich sehr geehrt, als die Schwiegertochter des Thronfolgers Prinz Charles* (73) persönlich in ihrem Geschäft auftauchte. „Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, und ich kann gar nicht aufhören zu strahlen“, erklärte die Gründerin der unabhängigen Boutique in Cheltenham gegenüber „People“.

Sie sei seit 21 Jahren im Geschäft und für sie habe sich mit dem royalen Besuch ein Lebenstraum erfüllt: „Alles, was ich jemals wollte, ist, dass jemand wie Kate ein Kleid von mir trägt!“ Natürlich kann sie auch noch ein paar interessante Details zu dem Vintage-Fund beitragen, den die stilbewusste Kate* für ihre Reise erwählt hat.

Hilson kaufte das Kleid aus den 1950er-Jahren von der ursprünglichen Besitzerin. Allerdings entspricht das Kleid, das die dreifache Mutter im Rahmen ihrer Karibik-Reise präsentierte, nicht ganz dem Originaldesign. Kates Styling-Team verwendete ein Tuch, das dem Kleid beilag, für einen stofflichen Einsatz, um an den Spaghetti-Träger anzusetzen und den Ausschnitt etwas rutschsicherer zu machen.



"Kate trägt nicht oft Spaghetti-Träger, also haben sie den Einsatz benutzt, um die Träger zu verbreitern", erklärt Hilson, die offenbar viel Verständnis für die modische Änderung aufbringt. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA