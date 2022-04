Herzogin Meghan deckt Baby zu: Rührender Moment begeistert Fans

Von: Larissa Glunz

Herzogin Meghan kann auf ihren Mutterinstinkt voll und ganz vertrauen. © Starface/Imago

Herzogin Meghan erobert mit einer kleinen Geste die Herzen der Fans. Bei den Invictus Games in Den Haag zeigt sie sich von ihrer fürsorglichen Seite.

Den Haag – Wenn Not an der Frau ist, ist Herzogin Meghan (40) sofort zur Stelle. Im Rahmen der diesjährigen Invictus Games im niederländischen Den Haag stellte die 40-Jährige an der Seite von Ehemann Harry (37) ihre Mutter-Qualitäten unter Beweis.

Weil die Wettkämpfe der Invictus Games, die Prinz Harry im Vorfeld fleißig bewarb, in den letzten Jahren aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden mussten, wurde der Startschuss in Den Haag mit Spannung erwartet. Neben motivierten Veteranen aus der ganzen Welt reisten auch Schirmherr Harry und Herzogin Meghan in die Niederlande. Das in Kalifornien lebende Herzogspaar Sussex legte einen kurzen Umweg über Schloss Windsor ein, bevor es sich schließlich auf den Weg nach Den Haag machte.

Dort angekommen zeigten sich Prinz Harry und Gattin Meghan bei einem Empfang, der erste öffentliche Auftritt der beiden in 2022. Teilnehmer aus dem Gastgeberland leisteten dem Paar Gesellschaft, die Begegnung mit den ehemaligen Senior Royals dürfte eine Sportlerin dank eines besonderen Moments so schnell nicht wieder vergessen. Meghan deckte kurzerhand mit ihrem eigenen Mantel das Baby der Teilnehmerin zu.