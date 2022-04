Herzogin Meghan: Fans schäumen vor Wut über ihre Wortwahl

Von: Annemarie Göbbel

Herzogin Meghan verärgert einige Fans mit der Art, wie sie Prinz Harry bei den Invictus Games vorgestellt hat. © Peter Dejong/dpa

Herzogin Meghan erklärte öffentlich ihre Liebe zu ihrem „unglaublichen“ Ehemann Harry vor Tausenden von Zuschauern. Doch ihre Formulierung erntet sie viel Kritik.

Den Haag – Bei der Eröffnungsfeier der Invictus Games hat Herzogin Meghan (40) sich in den Augen vieler Fans sich ein starkes Stück geleistet, als sie ihren Ehemann Prinz Harry (37) mit den Worten ihrer Wahl vorgestellt hat. Dabei erklärte sie ihm öffentlich ihre Liebe, nannte ihn vor Tausenden von Zuschauern ihren „unglaublichen“ Ehemann.

Doch wie sie Harry dann nannte, wird ihr schwer übel genommen.*

Mit großer Spannung war der Auftritt des Herzogspaares von Sussex in Europa bei den Invictus Games erwartet worden. Zum einen ging es um die Frage, ob der freiwillige Ex-Royal seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (95) seine Aufwartung* machen würde, wenn er schon mal den weiten Weg auf sich genommen habe. Zum anderen wollten die Fans sehen, wie das von Prinz Harry ins Leben gerufene Event* sich anlassen würde und auch mit eigenen Augen sehen, ob an den Gerüchten über eine Ehekrise in der Beziehung zu Herzogin Meghan* etwas dran sein könnte.

Die Fans wurden positiv überrascht, von Krise keine Spur. Verliebter den je präsentierten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan wie zwei Turteltäubchen bei der Eröffnungsfeier. Die Herzogin sagte, sie könne ihren Mann „nicht mehr lieben und respektieren“. Das Paar küsste sich, als Prinz Harry* die Bühne betrat. Der freiwillige Exil-Prinz zeigte sich von den Worten seiner Frau gerührt und sagte: „Danke, meine Liebe.“ Doch trotz des harmonischen Auftritts, war der Ärger in der Wahrnehmung der Fans groß.

Im Anschluss an diese Worte schäumte so mancher Twitter-User vor Wut über Herzogin Meghans* Titel-Dropping. Userin Judy Moody reagierte empört auf die Titel-Dichte in Meghans Wortwahl und schrieb: „Prinz Harry reicht aus. Sie ist besessen von diesen verdammten Titeln.“ *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.