Herzogin Meghan lässt sich ihre Outfits in Den Haag einiges kosten

Von: Larissa Glunz

Teilen

Herzogin Meghan zeigte in Den Haag ein stilvolles Designer-Outfit nach dem anderen. © Stephen Lock/Imago

Herzogin Meghan setzt in Sachen Styling auf das Beste vom Besten. Für ihre Outfits in Den Haag hat sie eine ordentliche Stange Geld ausgegeben.

Den Haag – Chanel, Valentino, Cartier, Manolo Blahnik: Im Kleiderschrank von Herzogin Meghan (40) hängen so einige Designerteile, um die sie nicht nur ihre Fans beneiden. Die Ehefrau von Prinz Harry (37) ist für ihr Stilbewusstsein bekannt, ihr guter Geschmack kostet jedoch ein kleines Vermögen!

Wenn Herzogin Meghan einen ihrer inzwischen seltenen öffentlichen Auftritt absolviert, können sich Royal-Fans weltweit auf besondere Mode-Momente freuen. Im Rahmen der Invictus Games in Den Haag, die Meghan und Harry nach ihrer Stippvisite bei Queen Elizabeth II. (95) feierlich eröffneten, präsentierte die 40-Jährige gleich mehrere Designer-Looks. Drei Tage lang war Meghan in den Niederlanden zu Besuch, ihrem eleganten und trotzdem modernen Kleidungsstil blieb die Herzogin von Sussex dabei immer treu. Klassisch, aber kostspielig lautete offenbar Meghans modisches Motto, wie ein Blick auf die stolzen Preisschilder ihrer Outfits enthüllt. Rund 50.000 Euro sollen die Looks gekostet haben.

Mit welchem Schmuckstück Herzogin Meghan in Den Haag alle Blicke auf sich zog, verrät 24royal.de*.

Zu Meghans teuersten Kleidungsstücken zählte ein schlichter Hosenanzug von Valentino (ca. 4.000 Euro), den sie mit goldenem Schmuck und einer farblich passenden Handtasche von Valentino (ca. 2.600 Euro) kombinierte. Ihre schwarze Bouclé-Jacke von Celine und die farblich passende Celine Handtasche, die Prinz Harrys Gattin an Tag zwei ausführte, sind mit einem Preis von rund 2.800 Euro und ca. 2.400 Euro ebenfalls nicht für jedermann erschwinglich.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA