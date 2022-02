Meghan und Harry erobern Hollywood: Auszeichnung bei den NAACP Image Awards

Von: Eva-Maria Moosmüller

Die Arbeit von Harry und Meghan kommt bei der NAACP offenbar sehr gut an (Symbolbild). © APress/Imago

Herzogin Meghan zieht es zurück nach Hollywood. Gemeinsam mit Prinz Harry wird sie die NAACP Image Awards besuchen, wo das Paar sogar einen besonderen Preis entgegennehmen darf.

Los Angeles – Der erste große Hollywood-Auftritt von Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) steht unmittelbar bevor. Die NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) vergibt am 26. Februar in L.A. die alljährlichen Image Awards und auch die Sussexes werden bei dem Event dabei sein.

Meghan und Harry bei den NAACP Image Awards

Immer wieder machen Meldungen die Runde, dass Herzogin Meghan einen neuen Anlauf in Hollywood starten wolle. Bis heute ist es ihr augenscheinlich sehr wichtig, auch nach ihrem Ausstieg aus der Erfolgsserie „Suits“ weiterhin Kontakte in der Film- und Fernsehbranche aufrecht zu erhalten. Beispielsweise als Talkshow-Gast, wie unlängst in der Sendung von Ellen DeGeneres (64), macht sie jedenfalls immer wieder auf sich aufmerksam. Auch Prinz Harry scheint an dem kalifornischen Lifestyle rund um die Medien-Metropole Los Angeles Gefallen gefunden zu haben. Sein guter Draht zu Oprah Winfrey (68) führte immerhin schon zu seiner ersten eigenen Doku-Reihe. Bei den unmittelbar bevorstehenden NAACP Image Awards landen die Sussexes jetzt den nächsten Coup. Meghan und Harry werden nicht nur bei der Preisverleihung als Gäste anwesend sein, sondern gleich noch einen Ehrenpreis mit nach Hause nehmen! *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.