Heute Ibiza, nächste Woche Mainz: Andrea Berg am 19. Juni zu Gast im ZDF-Fernsehgarten

Andrea Berg genießt gerade ihren Urlaub auf Ibiza. Bereits nächsten Sonntag wird die Schlagersängerin im ZDF-Fernsehgarten in Mainz erwartet. (Fotomontage) © IMAGO/Eibner & Instagram/Andrea Berg

Bei Schlagersängerin Andrea Berg (56) ist zurzeit sehr viel los. Die Sängerin ist gerade auf Ibiza und genießt die kleine Auszeit vom stressigen Alltag. Dort freut sie sich über die Sonne und den Strand. Doch für die Jetsetterin geht es bald wieder zurück nach Deutschland, denn der nächste Auftritt beim ZDF-Fernsehgarten lässt sich lange auf sich warten.

Nun postete die 56-Jährige ein Foto von sich im Urlaub. Darauf ist Andrea Berg in einem langen, orangen Kleid mit Blumen-Muster zu sehen. Sie steht an einer Strand-Promenade vor dem türkisblauen Meer und lächelt mit windzerzausten Haaren in die Kamera. Unter das Foto schreibt sie: „Heute Ibiza. Nächsten Sonntag ZDF-Fernsehgarten. Ich würd’s wieder tun.“ Denn am Sonntag, dem 19. Juni ist sie bereits wieder in Mainz beim ZDF-Fernsehgarten zu sehen.

Die Vorfreude auf den ZDF-Fernsehgarten ist groß

Ihre Fans freuen sich schon auf den Auftritt der Sängerin im ZDF. Doch trotzdem gönnen sie der 56-Jährigen den wohlverdienten Kurz-Urlaub. So schreibt jemand unter das Foto: „Genieße die Zeit auf Ibiza. Ich freue mich schon auf den Fernsehgarten“ und ein anderer Fan kommentiert: „Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub!“ Bald geht es also für die Sängerin ganz ausgeruht wieder zurück nach Deutschland.