„Hier entsteht was Großartiges“: Anna-Carina Woitschack teilt Eindrücke aus dem Tonstudio

Eindrücke aus dem Tonstudio: Anna-Carina Woitschack verriet in einem Instagram-Posting, dass sie neue Songs aufnimmt. Das neue Album des Stars erscheint in diesem Spätsommer. (Fotomontage) © Instagram/Anna-Carina Woitschack

Baden-Württemberg – Sie arbeitet an ihrem neuen Studioalbum! Anna-Carina Woitschack (29) gewährt ihren Fans Einblicke aus dem Tonstudio, wo sie ihre brandneuen Songs aufnimmt. Die Schlagersängerin wird ihr neues Album „Lichtblicke“ im Spätsommer dieses Jahres veröffentlichen.

Die Ehefrau von Stefan Mross (46) ließ ihre Follower jetzt auf ihrer Social-Media-Plattform auf Instagram an einigen Eindrücken der Studioaufnahmen teilhaben und postete dabei drei Schnappschüsse, auf denen sie beim Singen im Tonstudio zu bewundern ist. In dem Social-Media-Beitrag verkündete sie: „Liebe Grüße aus dem Tonstudio. Hier entsteht gerade was GROSSARTIGES.“

Auf den Fotos trägt die „Mach das nochmal mit mir“-Hitmacherin einen stylischen Rollkragenpullover in Schwarz und ist dabei zu sehen, wie sie in die Kamera lächelt und viel Spaß bei den Aufnahmen der Songs ihres neuen Studioalbums zu haben scheint. Die Fans des Schlagerstars dürfen sich also darauf freuen, sich die neuen Songs ihres Idols schon bald anhören zu können!

Anna-Carina Woitschack: Eindrücke aus dem Tonstudio

Anna-Carina Woitschack fügte hinzu, dass sie sich schon riesig darauf freuen würde, den ersten neuen Song von ihrer erscheinenden Platte schon bald ihren Followern vorstellen zu können. „Ich freue mich unglaublich, euch schon bald den ersten neuen Song vorzustellen“, schrieb die Schlagersängerin aufgeregt. Und auch der passende Hashtag #lichtblicke durfte bei ihrem Posting, das bei ihren Fans überaus gut ankam, natürlich nicht fehlen. Ihre Fans reagierten begeistert auf die Neuigkeiten über die Studioaufnahmen der Sängerin. Ein User schwärmte: „Da freue ich mich schon drauf.“