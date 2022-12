Hingucker: Heidi Klum erscheint im hauchdünnen Tüll-Kleid zur „Avatar“-Premiere

Heidi Klum weiß einfach, wie man die Blicke auf sich zieht. Bei der Filmpremiere zum neuen „Avatar“-Streifen erschien sie einmal mehr in einem spektakulären Outfit.

Model, GNTM-Moderatorin und Vierfachmutter Heidi Klum (49) ist für ihre aufsehenerregenden Looks bekannt. Bei der Premiere zum Film „Avatar: The Way of Water“ spazierte sie in einem wahren Hauch von Nichts über den Teppich, der passend zum Thema dieses Mal nicht rot, sondern blau war. Mit einer freien Schulter und einem extrem hohen Beinschlitz bot Heidis Kleid schon einige Hingucker. Den Clou bildete jedoch das durchsichtige, fließende Material, das wie ein Wasserfall Heidis Körper umspielte.

Heidi Klums Dress schlug aber noch aus einem anderen Grund in den sozialen Medien hohe Wellen. Die britische Mode-Parodistin Angelica Hicks (30) bastelte das Kleid nämlich flugs aus Folie nach. Ihr TikTok-Video dazu ging innerhalb kürzester Zeit viral. Heidi Klum nahm es mit Humor: Dem Model gefielt die Parodie scheinbar so gut, dass sie das Video auch auf ihrem eigenen Instagram-Profil teilte.

Heidi & Tom kommen gut abgestimmt zur Filmpremiere

Das Kleid der GNTM-Moderatorin stammt aus dem Hause Lever Couture. Die ausgefallenen Kreationen der Designerin begeistern durch exklusive Materialien und voluminöse Formen, die die weibliche Silhouette wie schwebend umschmeicheln. Kein Wunder also, dass es wirkte, als würde Heidi in einem zarten Wölkchen über den Premieren-Teppich schreiten.

Heidi Klum mag‘s extravagant: Zu einer Filmpremiere erschien die Model-Mama mit einem echten Hingucker-Kleid (Fotomontage) © Cover-Images/Imago

Heidi Klum kam in Begleitung von Tom Kaulitz (33), der kleidertechnisch ganz auf seine Ehefrau abgestimmt war. In einem silberfarbenen Anzug und einem glänzenden Hemd schimmerte er mit Heidi um die Wette. Vom Film war das Paar scheinbar auch recht begeistert, denn Heidi postete ein gemeinsames Foto der beiden mit dem Kommentar: „Wow Avatar“.

Am 14. Dezember 2022 soll das Filmspektakel des kanadischen Regisseurs James Cameron (68) dann übrigens auch in den deutschen Kinos anlaufen. Der über dreistündige Film ist die langersehnte Fortsetzung des Kinohits „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ aus dem Jahr 2009.