Hinter den Kulissen: Marie Reim gibt exklusiven Einblick in ihr neues Musikvideo

Aktuell arbeitet Marie Reim an einem neuen Musikvideo - und nahm ihre Fans mit hinter die Kulissen (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Marie Reim

Schlagersängerin Marie Reim gibt nun einen spannenden Einblick in den Dreh ihres Musikvideos. Dazu postete sie einen kurzen Clip auf Instagram.

Sängerin Marie Reim (21) zeigt ganz exklusiv Momente aus dem Dreh ihres neuen Musikvideos. Die Schlagersängerin veröffentlicht am Freitag (18. Februar) ihre neue Single „Ich hab dich durchschaut“. Dabei darf natürlich auch der passende Clip nicht fehlen. Sie postete bereits ein paar Ausschnitte aus dem neuen Video und erregte dadurch einiges an Aufmerksamkeit.

Nun gab die Schlagersängerin einen tiefen Einblick in das Making-of ihres neuen Musikvideos. Die 21-Jährige postete am Donnerstag einen kurzen Clip von den Dreharbeiten auf Instagram. Darauf ist Marie Reim in einem hautengen silbernen Einteiler zu sehen. Auch ihr Make-up und ihre Ohrringe glitzern hell. Mit verzweifeltem Gesichtsausdruck performt sie die Textzeilen: „Ich hab dich durchschaut. Das mach ich nicht mit. Spiel deine Spielchen mal mit dir, bei mir zieht das nicht“.

Schlagerstar Marie Reim zeigt Videoclip-Making-of - Fans lieben den Einblick hinter die Kulissen

Unter das kurze Video schreibt Marie Reim: „Behind the scenes. Am Freitag erscheint meine neue Single ‚Ich hab dich durchschaut‘ UNDDDD DAS PASSENDE MUSIKVIDEO.“ Die Fans können es kaum noch erwarten und jemand schreibt: „Kann mal jemand an der Uhr drehen. Bis Freitag ist es einfach noch zu lang. Auch wenn es nicht mal mehr 24 Stunden sind“. Ein anderer Follower kommentiert: „Ich freue mich schon riesig. Danke für die sehr interessanten Einblicke“.