Inventing Anna: Anna Sorokin verkauft getragene Unterhosen aus dem Knast

Anna Sorokin, eine Hochstaplerin aus Deutschland, sitzt 2019 im Gericht. © Richard Drew/dpa

Hochstaplerin Anna Sorokin beweist selbst aus dem Gefängnis heraus ihren Geschäftssinn. Die 31-Jährige verkauft tatsächlich ihre getragenen Höschen.

USA – Die Netflix-Serie „Inventing Anna“ machte Anna Sorokin (31), die auch unter dem Namen Anna Delvey bekannt ist, fast schon zu einer Berühmtheit. Die in einer deutschen Kleinstadt geborene Hochstaplerin schaffte es mit geschickten Schachzügen, monatelang in Luxushotels zu wohnen, ohne auch nur einen Cent dafür zu bezahlen. Doch irgendwann flogen ihre Betrügereien auf und Anna musste sich vor einem Gericht verantworten. Heute sitzt sie noch immer hinter Gittern. Doch wie jetzt berichtet wird, scheint Anna Sorokin das Beste aus ihrer Situation zu machen.

Denn die Wahl-New-Yorkerin hat sich offenbar ein ziemlich cleveres Geschäftsmodell überlegt, um auch in Haft an Geld zu kommen. Wie unter anderem rtl.de berichtet, will sie mithilfe ihres NFT-Teams online Einlasskarten für das Gefängnis verkaufen, in dem sie inhaftiert ist. Auf diese Weise können Sorokins Fans ein Telefonat oder sogar einen Besuch mit der prominenten Betrügerin erwerben. Wer Anna letztendlich persönlich im Knast gegenüber sitzt, hat sogar die Möglichkeit persönliche Gegenstände zu kaufen - und scheinbar stoßen insbesondere die getragenen Höschen der jungen Frau auf besonderes Interesse.

Anna Sorokin hat sich das Höschen-Geschäftsmodell nicht selbst ausgedacht

Anna Sorokin verkauft bei Besuchen unter anderem „T-Shirts und Schlüpfer aus Baumwolle, die ich signiert habe.“ Doch wie ist sie eigentlich darauf gekommen, ihre getragene Wäsche an den Mann zu bringen? „Leute fragen mich nach allen möglichen Dingen. Ich würde niemandem jemals meine Höschen aufdrängen - doch ich wurde darum gebeten“, zitiert rtl.de sie. Dass sie dabei auch auf komische Gestalten treffen könnte, macht Anna absolut keine Angst. Immerhin, so findet sie, sei sie „ja eh am sichersten Ort, an dem ich sein kann.“

Doch wie können ihre Fans sicher sein, nicht schon wieder auf eine Betrugsmasche herein zu fallen? Anna Sorokin bittet einfach um das Vertrauen ihrer Anhängerschaft, wie sie erzählt: „Niemand braucht sich Sorgen zu machen, dass ich betrügen werde.“ Das Bedürfnis, andere Menschen übers Ohr zu hauen, sei bei ihr nicht mehr vorhanden.