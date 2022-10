Trennung? Peter und Jaqueline von „Hochzeit auf den ersten Blick“ folgen sich nicht bei Social Media

Teilen

Hier wirken Jaqueline und Peter noch überglücklich. © Sat.1

Gerade erst feierten sie im TV eine romantische Traumhochzeit, nun ist plötzlich von Trennung die Rede. Ist zwischen Jaqueline und Peter schon wieder alles aus?

Sie sind das Traumpaar der neuen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Staffel: Jaqueline (26) und Peter (34) haben sich direkt beim ersten Kennenlernen das Jawort gegeben. Die Liebes-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst bestimmten, dass die beiden Kandidaten perfekt zueinander passen und legten sie daher als erstes Paar fest. Beim Aufeinandertreffen waren Braut und Bräutigam äußerst angetan voneinander. „Ein Wort: Wow“, schwärmte Peter. Und auch Jacqueline hatte Schmetterlinge im Bauch. „Oh Gott, du riechst so gut! Du bist so schön! Und du hast so schöne Augen!“, zeigte sie sich schockverknallt.

Dementsprechend leicht fiel es ihnen, Ja zueinander zu sagen. Die Eheschließung besiegelte das Duo neben dem Jawort sogar mit einem romantischen Kuss. „Es gab einen Kuss, weil die Gefühle so überwältigend waren und ich wollte ihm auch ein positives Gefühl geben“, verriet die Stationssekretärin eines Krankenhauses. Auch Jacquelines Mutter zeigte sich begeistert von dem frisch vermählten Paar. „Mein erster Eindruck ist, dass die Experten eine super Arbeit geleistet haben“, freute sie sich.

Trennung bei Peter und Jaqueline? Eindeutiger Hinweis auf Instagram

Beste Voraussetzungen also für eine lange und glückliche Ehe – würde man denken. Die Realität scheint jedoch deutlich weniger rosig auszusehen. Denn Peter und Jaqueline folgen sich nicht gegenseitig auf Instagram. Klickt man sich durch ihre Profile, dann fällt schnell auf, dass sie auf ihrer jeweiligen Abonnentenliste fehlen. Alle weiteren Teilnehmer dieser Staffel befinden sich dagegen in der Follower-Liste – ein äußerst kurioser Umstand.

Außerdem haben die TV-Stars bisher kein gemeinsames Pärchenfoto auf ihren Accounts gepostet. Stattdessen posieren sie auf den veröffentlichen Aufnahmen alleine. All diese Anzeichen scheinen darauf hinzudeuten, dass es wohl doch nicht die große Liebe zwischen Peter und Jaqueline war. Bis die beiden über ihren aktuellen Beziehungsstatus aufklären, können die Fans trotzdem auf ein Happy End hoffen. Möglicherweise steckt keine Trennung, sondern eine gemeinsam abgesprochene Social-Media-Strategie dahinter? „Hochzeit auf den ersten Blick“ wird jeden Montag um 20.15 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt.