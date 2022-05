Nach „Hochzeit auf den ersten Blick“: Robert lernt neue Freundin über Instagram kennen

Hochzeit auf den ersten Blick“-Robert lernte seine Freundin über die Social-Media-Plattform kennen. © Sat.1

Sie schrieb ihn auf Instagram an! „Hochzeit auf den ersten Blick“-Robert lernte seine Freundin über die Social-Media-Plattform kennen. Das Paar schmiedet gemeinsame Zukunftspläne.

Unterföhring – So lernten sie sich kennen! Der einstige Datingshow-Teilnehmer Robert hat nach seiner gescheiterten „Hochzeit auf den ersten Blick“-Ehe mit der Brandenburgerin Juliane eine neue Frau an seiner Seite. Der Qualitätssicherungsleiter enthüllte jetzt, dass er seine neue Freundin über Instagram kennenlernte, indem sie ihm eine Nachricht schrieb.



Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf seinem offiziellen Instagram-Account sprach der Prominente darüber, wie die Liebesgeschichte zwischen ihm und seiner Partnerin begann. Der frischverliebte Hallenser erzählte dabei, dass seine Liebste auf ihn aufmerksam wurde, als sie eines Abends beim Durchzappen des TV-Programms bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ hängen geblieben sei und ihn sah. Daraufhin habe sie ihm auf Instagram einfach eine sympathische Nachricht hinterlassen. Er erzählte: „Sie schrieb mich über Instagram liebevoll sowie witzig an und mit meiner sympathischen Art nahm alles seinen Lauf.“

So lernte „Hochzeit auf den ersten Blick“-Robert neue Freundin kennen

Der Reality-TV-Show-Teilnehmer verriet gegenüber seinen Followern zudem, dass er und seine Liebste bereits große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft haben würden – sogar gemeinsamer Nachwuchs sei geplant. Derzeit sei er dabei, ein Haus zu bauen, in das er mit seiner Freundin einziehen möchte. In einem Interview mit „Tag24“ verkündete die TV-Persönlichkeit: „Der Bau eines Hauses stand für mich schon seit dem 18. Lebensjahr fest, ich habe dafür lange Geld beiseitegelegt.“ Da seine neue Partnerin durch seine Teilnahme an dem beliebten TV-Format auf ihn aufmerksam wurde, scheint ihm die Show trotz seiner gescheiterten Ehe doch noch Glück gebracht zu haben!