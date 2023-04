„Hochzeit auf den ersten Blick“-Traumpaar Jaqueline und Peter ziehen zusammen

Gesucht und gefunden: Durch die Sat.1-Kuppelshow „Hochzeit auf den ersten Blick“ fanden Peter und Jaqueline zusammen. Nun beginnt das Paar einen neuen Lebensabschnitt. (Fotomontage) © Instagram/jaqueline.hadeb

Jaqueline und Peter Jackel sind als echtes Traumpaar aus der Sat.1-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ hervorgegangen. Nachdem sie als Singles für die Show „gematcht“ wurden, traten sie gemeinsam vor den Altar – ohne sich je zuvor gesehen zu haben. Den Spielregeln zufolge muss das Paar dann entscheiden, ob es zusammen bleiben möchte.

Bei Jaqueline und Peter hat es gefunkt. Sie entschieden sich für eine Paarbeziehung und blieben verheiratet. Damals schrieb Jaqueline auf ihrem Instagram-Account: „Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch Verrückteren fände, der ihn versteht.“ Bei diesen beiden scheint also auch vom Verrücktheitsgrad her alles zu passen.

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Stars Jaqueline und Peter: Endlich keine Fernbeziehung mehr

Nur eines konnten die beiden nicht sofort umsetzen. Sie wohnten bisher noch immer an verschiedenen Orten und führten eine Fernbeziehung. Doch das soll nun ein Ende haben. Wie Jaqueline auf ihrem Instagram-Profil mitgeteilt hat, ist sie nun zu ihrem Partner nach Bayern gezogen. Sie erklärt: Irgendwann hat man dann genug davon, alleine einzuschlafen, alles am Telefon zu besprechen und zu Verabredungen am Abend allein zu gehen.“

Nun habe das Pendeln über fast 700 Kilometer endlich ein Ende. Beide freuten sich sehr über den Umzug. Trotzdem seien sie sich darüber bewusst, dass nun einige Veränderungen auf sie zukämen. So meint Jaqueline: „Einen neuen Lebensabschnitt beginnen, die Stadt und die Arbeitsstelle wechseln, in unserem Leben, da verändert sich einiges.“