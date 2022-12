„Hochzeit auf ersten Blick“-Nacht: Peter pupst vor Jaqueline

Peter und Jaqueline sind eines der Traumpaare aus der aktuellen Staffel „Hochzeit auf den ersten Blick“. Doch auch bei ihnen gab es während des Kennenlernens kleine Pannen.

„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“: Diese Weisheit wird in der Sat.1-Kuppelshow „Hochzeit auf den ersten Blick“ komplett auf den Kopf gestellt. Die Teilnehmer des Reality-Formates kennen einander nämlich nicht, sondern sehen die jeweiligen Ehepartner erst vor dem Traualtar. Im Laufe der Sendung müssen sie sich kennenlernen und entscheiden, ob sie zueinander passen.

So lief es auch bei Jaqueline (26) und Peter (34), einem der Traumpaare aus der aktuellen Staffel der Show. Bei den Dreharbeiten auf einem Schloss und einem Landgut kam zwischen den beiden ordentlich Romantik auf. Doch ganz ohne Pannen lief die Kennenlern-Phase der Eheleute dann doch nicht ab. So berichtete Peter kürzlich, dass er direkt am Morgen nach der ersten gemeinsamen Nacht versehentlich vor seiner Angetrauten gepupst habe.

Peter und Jaqueline sind dank „Hochzeit auf den ersten Blick“ nun Mann und Frau - da bleibt manch Tücke des Zusammenlebens nicht aus (Fotomontage) © Sat.1/Hochzeit auf den ersten Blick

Peinlicher „Hochzeit auf den ersten Blick“-Moment: „Einfach losgefurzt“

Wie kam es wohl zu diesem Malheur? „Ich weiß noch, ich bin früh aufgestanden, wir haben uns beide so ein bisschen frisch gemacht, und ich wollte dann halt auf den Balkon gehen, rauchen – und beim Rausgehen habe ich irgendwie nicht nachgedacht und einfach losgefurzt!“, gestand der Polizeibeamte auf Instagram. Er habe sich aber gleich entschuldigt und Jaqueline nahm es ihm auch nicht übel.

Im Gegenteil, seine (zu dem Zeitpunkt noch fremde) Ehefrau habe ihrerseits einfach den Pups erwidert. „Das war mir sehr wichtig, dass sie damit auch gar kein Problem hat, weil ich pupse für mein Leben gern – auch wenn es den ganzen Knigge-Menschen jetzt vielleicht nicht gefällt“, meinte Peter weiter. Die anfänglichen Flatulenzen taten der Liebe von Peter und Jaqueline keinen Abbruch: Sie entschieden sich für einen gemeinsamen Weg auch nach der Show und blieben verheiratet.

