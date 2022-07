„Hochzeit gecrasht“: Giovanni Zarrella überrascht Paar bei der Trauung und singt für sie

Von: Lisa Klugmayer

Giovanni Zarrella als Sänger auf der eigenen Hochzeit? Für viele Schlagerfans ein großer Traum. Für eine glückliche Braut in Ahrweiler ging dieser Traum nun in Erfüllung. (Fotomontage) © Instagram/Giovanni Zarrella

Ahrweiler - Wie cool ist das denn? Nach seinem Konzert am Wochenende überraschte Giovanni Zarrella einen Fan auf ihrer Hochzeit. Die Braut wusste bis zum Schluss von nichts und konnte ihr Glück gar nicht fassen, als plötzlich einer der größten Schlagerstars Deutschlands vor ihr stand.

„Hochzeit gecrasht“: Giovanni Zarrella überrascht Paar bei der Trauung und singt für sie

„Alles begann mit dieser Nachricht von Saskia“, beginnt Giovani Zarrella (So lebt der Musiker und Fernsehmoderator) sein neuestes Instagram-Video. Saskia hat den Schlagersänger angeschrieben und ihn zur Hochzeit ihrer Cousine - die ebenfalls ein riesiger Fan ist - eingeladen. Da er an diesem Tag sowieso in Ahrweiler ein Konzert gibt, hat sie ihr Glück einfach mal probiert.

Mit Erfolg: Nach seinem Auftritt macht sich Giovanni Zarrella (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) tatsächlich auf den Weg zur noch ahnungslosen Braut. „Jetzt crashen wir die Hochzeit“, freut sich Giovanni Zarella. Schnitt zur Hochzeitsfeier: Der DJ kündigt zunächst eine Sprachnachricht des Schlagerstars an, als er tatsächlich auf die Tanzfläche tritt.

Ständchen und Umarmung: Giovanni Zarrella überrascht Fan bei ihrer Hochzeit

Die Braut kann ihr Glück gar nicht fassen. Für die Frischvermählten gibt es dann nicht nur eine Umarmung von Giovanni Zarrella, sondern auch ein Ständchen. „Wenn ich schon einmal da bin, darf ich dann auch was für euch singen?“, fragt der Schlagerstar. Dem Anlass entsprechend gibt Giovanni Zarrella dann seinen Megahit „Senza te“ zum Besten.

Eine richtig coole Aktion. Aber nicht nur Giovanni Zarrella ist ein wahrer Wedding-Crasher, auch Semino Rossi trat einmal als Überraschungsgast bei einer Hochzeit auf. Und zwar bei niemand geringeren als Schlager-Kollegin Andrea Berg. Damals hat er das mit ihrem Ehemann Uli geplant. Verwendete Quellen: Instagram/Giovanni Zarrella