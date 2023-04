Hochzeit mit 91 Jahren: Freddy Quinns Verlobte war früher sein größter Fan

Von: Lisa Klugmayer

Schlagerikone Freddy Quinn möchte mit seinen 91 Jahren nochmal heiraten. Die Glückliche ist seine Freundin Rosi. Sie ist nicht nur fast 30 Jahre jünger als er, sondern war auch einmal sein größter Fan.

Hamburg – Musikpreise, Filmauszeichnungen, Verdienstorden: Beruflich hat Freddy Quinn (91) quasi schon alles erreicht. Privat möchte er es mit seinen 91 Jahren nochmal wissen. Denn wie die Schlager-Legende jetzt verrät, will er nochmal heiraten. Die zukünftige Braut ist seine langjährige Freundin Rosi (64).

Was für eine schöne Liebesgeschichte: Freddy Quinn und seine Rosi sind seit 30 Jahren Freunde, davor war sie sein größter Fan. Schon Ende der 70er-Jahre designte die gelernte Grafikdesignerin Autogrammkarten für den Schlagerstar. So lernten sie sich kennen. Später arbeitete sie als Bühnenbildnerin bei ihm. Aus einer reinen beruflichen Beziehung wird Freundschaft.

Als Lilli Blessmann († 2008), die damalige Partnerin von Freddy Quinn, schwer krank wurde, half Rosi dem Paar bei alltäglichen Besorgungen. „Als die Kraft von Lilli Blessmann nachließ, sagte sie zu mir; Kümmer du dich um Freddy“, verrät Rosi im BILD-Interview – und so wurde aus Freundschaft schließlich Liebe.

