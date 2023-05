„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Lisa kommt in High Heels auf Hof an

In High Heels am Weinberg

+ © Screenshot/RTL+/Bauer sucht Frau International/Folge vom 16. Mai 2023 Bei „Bauer sucht Frau International“ hat Lisa sicher schon jetzt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. © Screenshot/RTL+/Bauer sucht Frau International/Folge vom 16. Mai 2023

Lisa versucht bei „Bauer sucht Frau International“ ihre große Liebe zu finden. Doch ihr Outfit scheint etwas ungewöhnlich für die ländliche Gegend in Argentinien zu sein.

Die Reality-Kandidatin Lisa Klemp (31) erscheint in ungewöhnlichem Look auf einem Bauernhof. Bei „Bauer sucht Frau International“ durfte der Bauer Ezequiel zwei Damen zu sich auf den Hof einladen. Ezequiel lebt im sonnigen Argentinien und baut dort Wein an. Unter den beiden Damen ist auch Lisa aus Deutschland. Doch diese sticht direkt durch ihr Outfit hervor.

Die ehemalige „Adam sucht Eva“-Teilnehmerin erschien bereits sehr aufgestylt am Flughafen in Argentinien. Lisa trug in der ersten Folge ihre langen roten Haare offen. Ihre Kleidung ist nicht ganz Bauernhof-tauglich: Die 31-jährige hat eine kurze Hotpants an und trägt dazu ein bauchfreies Top ohne Ärmel. Doch besonders ihre schwarzen High-Heels stechen ins Auge.

In High Heels auf dem Weinberg

Lisa tritt gegen Mitstreiterin Sybille an und hat direkt eine Botschaft an ihre Konkurrentin um Ezequiel: „“Ich denke schon, dass ich vielleicht bessere Karten habe, ich bin natürlich Fan von mir selber.“ Die elf Jahre ältere Sybille meint über Lisa: „Das ist schon eine Erscheinung.“ Wie genau das Ezequiel sieht, ist noch nicht klar. Denn dieser bekommt die beiden Damen erst in der nächsten Folge zu Gesicht. Diese wird am Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt.