„Hoffe, es kommen noch weitere“: Boris Becker plant nach Gefängnisaufenthalt Kinder mit Lilian

Viele wollen wissen, wie es für Boris Becker nach seiner Haftentlassung nun weitergehen wird. In einem TV-Interview hat er über seine Zukunftspläne gesprochen.

Die Tennis-Legende Boris Becker wurde im Frühjahr 2022 wegen Insolvenzverschleppung von einem britischen Gericht zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach knapp acht Monaten wurde er vor einigen Tagen verfrüht entlassen und ist zunächst nach Deutschland ausgereist. In einem großen TV-Interview mit dem Privatsender Sat.1 sprach er nicht nur von seinen Erlebnissen in Haft, sondern auch über seine Zukunftspläne. Moderator Steven Gätjen (50) wollte von ihm wissen, wie es für ihn weitergehen werde.

Beim Interview dabei war Boris Beckers jetzige Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro (34). Mit ihr ist das Tennis-Idol seit 2020 liiert. Während der gesamten Haft hat sie weiter zu ihm gestanden. Als Steven Gätjen fragte, wie er sich seine Zukunft vorstelle, antwortete ihm Boris Becker: „Umringt von meinen Kindern. Ich hoffe, es kommen noch weitere dazu.“ Seine Kinder seien sein Antrieb im Leben und er wünsche sich, dass er mit „65, 75 Jahren dann noch mehr habe“.

Die meisten von Boris Beckers Lieben sind weit weg

Über seine Freundin Lilian sagte er: „Ich hoffe, wir bleiben zusammen.“ Alle seine Kinder leben momentan weit weg von ihm. Und das, obwohl Boris Becker nach eigenen Angaben ein Familienmensch ist! Vielleicht ist es also nur naheliegend, dass er gemeinsam mit einer neuen Partnerin gern noch mehr Kinder haben möchte.

Seine erwachsenen Söhne Noah (28) und Elias (23) leben wie ihre Mutter Barbara in Miami. In Boris Beckers alter Wahlheimat leben sein 12-jähriger Sohn Amadeus und dessen Mutter, Boris‘ Ex-Frau Lily Becker (56). Auch seine Tochter Anna Ermakova (22), die einer Affäre mit dem Model Angela Ermakova (54) entstammt, sowie seine derzeitige Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro haben jeweils ihre Wohnsitze in London. Nach seiner Ausweisung darf Boris Becker allerdings nicht mehr nach Großbritannien einreisen.