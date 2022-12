„Hoffe, hab keine Scheiße gebaut“: Peggy Jerofke hat sich Permanent Make-up machen lassen

Einen kleinen Schönheitseingriff hat die Reality-TV-Darstellerin Peggy Jerofke vornehmen lassen. Wie es ihr damit ergeht, teilt sie mit ihren Followern auf Instagram. (Fotomontage) © Instagram/peggyjerofke

Einen kleinen Schönheitseingriff hat die Reality-TV-Darstellerin Peggy Jerofke vornehmen lassen. Wie es ihr damit ergeht, teilt sie mit ihren Followern auf Instagram.

Wie Peggy Jerofke (46) ihren Fans gerade in ihrer Instagram-Story erzählte, hat sie eine kleine Verschönerung im Gesicht vornehmen lassen. Dabei handelt es sich um eine kosmetische Tätowierung der Lippen, sogenanntes Permanent-Make-up. Als Farbe habe sie einen Ton ausgewählt, den sie sonst auch als Lippenstift verwende. Die Farbe würde auch in den nächsten zwei Wochen noch um etwa fünfzehn Prozent verblassen.

Ganz ohne Schmerzen lief das Prozedere aber nicht ab, denn die Blondine meldete sich mit: „Wie ihr sehen könnt, hab ich hier ein Eis-Pad in der Hand und kühle meine Lippen“ bei ihren Followern. Ein wenig unsicher war sie scheinbar noch über ihre Entscheidung, denn sie erzählte weiter: „Ich bin nämlich seit einer Stunde jetzt wieder zu Hause, und ich hoffe, ich hab diesmal keine Scheiße gebaut. Weil ich hab mir gedacht, ach so Permanent-Make-up, schön, braucht man nicht immer Lippenstift.“

Peggy Jerofke: Keine Unterspritzung mit Hyaloron

Das Ergebnis ihrer Behandlung ist ein dunkler und ebenmäßiger Rosenholz-Ton, der tatsächlich für viel vollere Lippen zu sorgen scheint. „Wer es nicht wüsste, der könnte denken, ich hätte mir da eine Tonne Hyaluron reingehauen. Aber habe ich zu hundert Prozent nicht“, meint die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit. Das würde sie sich nämlich wirklich nicht trauen. Ihre Lippen seien einfach von der Behandlung noch recht geschwollen.

Später gab es übrigens noch ein Update von der TV-Auswanderin. „Meinen Lippen gehts übrigens sehr, sehr gut. Also da direkt auf den Lippen wird es auch schon heller“, erzählte sie in ihrer Story. Zufrieden fügte sie hinzu: „Aber ich muss sagen, es ist der Wahnsinn, wie voller die Lippen gleich aussehen.“ Eine Behandlung mit Hyaluron habe sie für sich ausgeschlossen, weil sie „diese Entenmünder nicht so gern“ möge.