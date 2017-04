Hohe Stars-Dichte bei den Radio Regenbogen Awards 2017

Rust - Es ist wieder so weit: Am Freitag ehrt Radio Regenbogen hiesige und internationale Promis aus Musik und Fernsehen - mittlerweile schon zum 20. Mal. Alles, was Sie dazu wissen müssen:

Wenn am Freitag ab 20.00 Uhr im Europa-Park in Rust bei Freiburg die Regenbogen Awards vergeben werden, werden so viele Stars aus Film, Fernsehen, Musik und Show erwartet wie selten zuvor bei der Preisverleihung, die seit 1988 jedes Jahr stattfindet.

Einen der undotierten Preise aus insgesamt 13 Kategorien in Empfang nehmen werden unter anderem Comedian Mario Barth und die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali, die kanadische Sängerin Nelly Furtado sowie der britische Popsänger Olly Murs. Hinzu kommen unter anderem die Sänger Tim Bendzko, Max Giesinger, Milow und Clueso. Für ihr Lebenswerk wird die britische Rockgruppe The Sweet geehrt.

Der Regenbogen Award des privaten Radiosenders aus Baden-Württemberg ist nach Angaben der Organisatoren einer der bekanntesten deutschen Radiopreise. In Rust findet die Preisverleihung im fünften Jahr in Folge statt. Moderiert wird sie von Comedian Thomas Hermanns.

Alle Informationen zu den Awards finden Sie bei mannheim24.de .

dpa