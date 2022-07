Hollywood-Star Alicia Silverstone schläft mit 11-jährigem Sohn in einem Bett

Alicia Silverstone hat ein inniges Verhältnis zu ihrem Sohn © Instagram/Alicia Silverstone

Alicia Silverstone bezeichnet sich selbst als „natürliche Mutter“. Die 45-Jährige schläft zusammen mit ihrem Sohn in einem Bett.

„Clueless“-Schauspielerin Alicia Silverstone (45) teilt ihren Erziehungsstil gerne öffentlich. Erst im Jahr 2020 verriet die 45-Jährige in der Presse, dass sie gerne mit ihrem damals 9-jährigen Sohn Bear zusammen badet. Dies stieß teilweise auf Kritik, jedoch bleibt die Schauspielerin bei ihren Erziehungsmethoden. Denn nun erzählte sie, dass ihr mittlerweile 11-jähriger Sohn noch immer bei ihr im Bett schläft.

Ihr 11-jähriger Sohn hat kein eigenes Bett

Erneut scheint dabei einiges an Kritik seitens der Öffentlichkeit zu geben. Dazu äußerte sich die 45-Jährige nun im „The Ellen Fisher Podcast“ und meint: „Ich glaube an die Liebe und ich glaube an die Natur, und unsere Gesellschaft hat Angst vor der Natur und Angst vor der Liebe“. Zudem ist sie der Meinung, dass es bei Tieren ja auch normal sei, die Kinder in der Nähe zu behalten. Dies erklärte die Schauspielerin bereits 2014 in ihrem Buch „The kind Mama“ - Wobei sie auch darauf einging, dass ein Kinderbett für sie eine Art der „Kindervernachlässigung“ sei.

Sie fütterte Sohn Bear aus ihrem Mund

Doch das ist noch nicht alles. Bereits 2012 schockte die Mutter, als sie von ihren Essgewohnheiten erzählte: „Ich habe Bear mit Reiskuchen und ein bisschen Gemüse von meiner Miso Suppe gefüttert... von meinem Mund in seinen“. Sie hat ihren Sohn mit vorgekautem Essen gefüttert, wie bei Vögeln. Die Methoden der Mutter stehen viel in der Kritik, doch sie bezeichnet sich selbst als „natürliche Mutter“ und bleibt bei ihrem Erziehungsstil.