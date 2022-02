Kaum wiederzuerkennen - Rebel Wilson so schlank wie nie

Von: Claire Weiss

Rebel Wilson hat radikal abgenommen © xImagespacex & Steven Markham/Icon Sportswire

Schauspielerin Rebel Wilson hat den überschüssigen Kilos den Kampf angesagt. Der Hollywood-Star ist mittlerweile kaum wieder zu erkennen!

Rebel Wilson (41) hat das Jahr 2020 zu ihrem persönlichen „Jahr der Gesundheit“ ernannt. Seitdem purzeln bei ihr die Pfunde ohne Ende.



Bereits in 2020 zeigte sich der „Pitch Perfect”-Star mit deutlich weniger Kilos auf dem roten Teppich. Die australische Schauspielerin hat mittlerweile noch mehr abgenommen, und zeigt ihren Fans auf Social Media ab und zu ihre Fortschritte. Ein neuer Instagram-Beitrag der 41-Jährigen sorgte bei den Fans kürzlich für Schnappatmung!



Pünktlich zu Weihnachten ist Rebel Wilson in Topform. Während manche bereits in der Adventszeit anfangen zu schlemmen, purzeln bei der Schauspielerin weiterhin die Pfunde. Das beweist ihr neues Foto auf Instagram! Auf dem Bild ist die Blondine schlanker denn je und posiert strahlend vor ihrem Weihnachtsbaum. Passend zum Anlass hat sich Rebel in ein luxuriöses Outfit geworfen, ganz in schwarz. Zu ihren High-Heels trägt die „Isn’t it Romantic”-Darstellerin eine schwarze Lederleggings mit einem schicken schwarzen Top.

Kaum Wieder zu erkennen: Fans sind begeistert von Rebel Wilson

Ihre über 10 Millionen Follower sind aufgrund des Fotos ganz aus dem Häuschen. In nur zwei Tagen hat der Beitrag über 350.000 Likes gesammelt und wird noch immer von Fans kommentiert. „Du siehst unglaublich aus! So inspirierend!”, schreibt eine Userin unter das Foto. „Ich gratuliere dir zu deiner Gewichtsabnahme. Du sahst vorher großartig aus und hast deine Schönheit nur noch verstärkt”, findet ein anderer Fan. Das Outfit der Schauspielerin hätten viele gerne nachgekauft, doch die schwarzen Teile waren schnell vergriffen, stellt ein enttäuschter Fan fest. „Dein Outfit ist überall ausverkauft“, schreibt sie unter das Foto.



Wie hat die 41-Jährige es geschafft, so viel Gewicht zu verlieren? Die Australierin verriet, dass neben einer gesünderen Ernährung und einer geringeren Kalorienzufuhr, der Schlüssel zum Erfolg „moderates Spazieren“ sei. Ihre Erfolgsrezept scheint aufzugehen, denn mittlerweile ist Rebel mindestens 35 Kilo leichter!