Hollywood trauert! „Grease“-Star Olivia Newton-John verstorben

Von: Florian Schimak

Olivia Newton-John (l.) ist tot. Der „Grease“-Star verstarb im Alter von 73 Jahren. © IMAGO/LECOEUVRE PHOTOTHEQUE

Olivia Newton-John ist tot. Die Sängering und Schauspielerin („Grease“) ist im Alter von 73 Jahren am Montagmorgen verstorben.

München - Große Trauer in Hollywood! Olivia Newton-John ist im Alter von 73 Jahren am Montagmorgen (Ortszeit) in Südkalifornien verstorben. Das berichtet die Bild und beruft sich dabei auf ihren Mann John Easterling, der dies auf Facebook geteilt hat.

Olivia Newton-John ist tot: Große Trauer um „Grease“-Star

Newton-John feierte 1978 ihren großen Druchbruch an der Seite von John Travolta in dem Film „Grease“. Mit Sandy wurde sie zur Ikone einer ganzen Generation. Vor allem die Songs in diesem Film sind bis heute noch omnipräsent. „You‘re the One that I Want“, „Summer Nights“ und „Hopelessly Devoted to You“ sind weltweit bekannt.

Bereits 1992 erkrankte Olivia Newton-John an Brustkrebs, die Krankheit konnte sich über Jahre hinweg nicht besiegen. Über die genaue Todesursache ist bislang nichts bekannt.

Mehr Infos in Kürze...