Hollywoodstar Tom Holland jobbte auf für eine Filmrolle inkognito in einer Bar und wurde kurz darauf wieder gefeuert

Tom Holland © Jordan Strauss / dpa

Hollywoodstar Tom Holland (25) hat eine Zeit lang inkognito in einer Londoner Bar gearbeitet, um sich auf seine Rolle in dem Film «Uncharted» vorzubereiten.

London - Hollywoodstar Tom Holland (25) hat eine Zeit lang inkognito in einer Londoner Bar gearbeitet, um sich auf seine Rolle in dem Film «Uncharted» vorzubereiten. «Ich bin dorthin gegangen und habe die Barkeeper-Kleidung angezogen und war dort undercover. Es hat Spaß gemacht», sagte der Brite dem US-Radiosender Sirius XM. Bevor er Schichten in der Bar übernahm, habe er einen Barkeeper-Kurs gemacht, so Holland.

«Als es sich in der Stadt herumsprach und Menschen begannen zu durchschauen, dass anscheinend Tom Holland in dieser Bar die Drinks macht, bekam es auch der Geschäftsführer heraus», sagte er. «Und dann wurde ich schließlich mehr oder weniger gefeuert.»

In der Kinoverfilmung des Playstation-Spiels «Uncharted» spielt der «Spider-Man»-Star die Hauptrolle Nathan Drake, der sich als Barkeeper seinen Unterhalt verdient. Zusammen mit seinem Mentoren Victor Sullivan, gespielt von Mark Wahlberg, begibt er sich auf eine abenteuerliche Weltreise, um einen verschollenen Goldschatz zu finden. Der Film von Regisseur Ruben Fleischer ist seit Donnerstag (17. Februar) in den deutschen Kinos zu sehen. (dpa)