„Holt doch die Polizei“: Barbara Schöneberger widersetzt sich Anweisungen des Flughafenpersonals

Von: Florian Schwartz

Barbara Schöneberger setzt sich hier und da schon einmal über Regeln hinweg. Am Flughafen geriet die Moderatorin deshalb sogar in Konflikt mit Sicherheitsbeamten.

Berlin – Als Entertainerin versteht es Barbara Schöneberger (49), auf den Putz zu hauen und mit Konventionen zu brechen. Doch auch abseits der Kameras geht die Moderatorin ihren eigenen Weg. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. In ihrem Podcast verriet sie im Beisein von Schauspielerin Anna Loos (52), wie deswegen sogar mit dem Gesetz in Konflikt kam.

Barbara Schöneberger: Regelverstoß am Flughafen

In der neuesten Folge „Mit den Waffeln einer Frau“ kam Barbara Schöneberger auf das Thema Regelverstöße zu sprechen. Dabei offenbarte die 49-Jährige, dass sie bereits in der Corona-Zeit gemerkt hat, dass sie sich nicht gerne an Regeln hält. Doch auch vor kurzem habe sie sich erneut über Vorschriften hinweggesetzt, was beinahe für einen Polizeieinsatz am Berliner Flughafen gesorgt hätte.

Die Moderatorin erinnert sich, wie sie an einem Billigflug-Terminal zu einem Schalter gehen wollte. Der Weg war allerdings durch Absperrbänder vorgegeben, wodurch Schöneberger zusätzliche Meter in Kauf hätte nehmen müssen. Da weit und breit jedoch kein Mensch war, entschloss sie sich kurzerhand, unter das Personenleitsystem hindurchzuschlüpfen. Mit fatalen Folgen.

Sicherheitspersonal droht Barbara Schöneberger mit Polizei

Prompt standen drei Sicherheitsbeamten auf der Matte und belehrten Barbara Schöneberger, weil sie sich den Anweisungen des Personals widersetzen würde. Schönebergers Antwort, dass sie ja ganz allein am Terminal wäre, schien das Personal nicht milde zu stimmen. Schließlich eskalierte die Situation und die Sicherheitsbeamten drohten mit Polizei. Davon zeigte sich Schöneberger jedoch wenig beeindruckt. „Na dann holt doch die Polizei“, gab sie lediglich zu Antwort.

Barbara Schöneberger widersetzt sich gerne mal Vorschriften. Beim Flughafen wurde ihr ein Regelverstoß jetzt zum Verhängnis

Obwohl Schöneberger wusste, dass die Beamten im Recht waren, blieb sie stur. „Dann dachte ich mir: Ich halte mich jetzt nicht an die Regeln und bin dadurch ein besserer Mensch“, redete sie sich weiter ein. Daraufhin verriet Anna Loos ihre Strategie in solchen Situationen: „Ich versuche so freundlich und hilflos zu sein, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, mir böse zu sein.“

Zu extravagant darf es für die Moderatorin aber auch nicht sein. Im gleichen Podcast echauffierte sich Barbara Schöneberger über den Lebensstil mancher Promi-Kollegen. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“, Folge 239 vom 12. Juni 2023