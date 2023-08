Homophob und rechtsradikal: Jenny Frankhauser räumt mit Gerüchten auf

Emotionale Instagram-Story

Jenny Frankhauser ist empört: Schwere Vorwürfe gegen sie und ihren Freund Steffen adressiert sie nun in einer Instagram-Story. Dabei findet die Sängerin deutliche Worte.

Ludwigshafen am Rhein – Die Netzpolizei hat es offenbar auf Jenny Frankhauser (30) und ihren Partner Steffen abgesehen. Jennys Follower behaupten, dass sie und ihr Freund homophob und rechtsradikal seien. Auf Instagram empört sich die 30-Jährige nun über die Anschuldigungen und räumt mit den Gerüchten auf.

Rechtsradikal? Jenny Frankhauser außer sich

Sichtlich entnervt und nur in einen Bademantel gehüllt, stellt die frisch gebackene Mutter in einer Insta-Story klar: „Ich hab so langsam überhaupt keinen Bock mehr auf Instagram und diese ganze Negativität.“

Dann führt sie aus: „Es werden einem Dinge unterstellt, das müsst ihr euch mal überlegen. Zum Beispiel, dass wir homophob sind. Da denke ich mir: Woher kommt so eine gequirlte Scheiße? Meine lesbischen Tanten lachen sich kaputt.” Jenny bittet ihre Follower in dem Clip mehrmals darum, aufzuhören, so „eine Scheiße zu verbreiten”.

Jenny Frankhauser zu den Vorwürfen: „Es nervt mich”

Außerdem werde ihrem Freund Steffen im Netz vorgeworfen, rechtsradikal zu sein. Der Grund dafür sei eine Tasse mit einem Römer-Aufdruck, die Jenny scheinbar während eines Frühstücks bei Instagram gezeigt hatte. „Der Steffen ist ein Fan von so Rittern […], er ist nicht rechts. […] Wir sind weder rechts noch homophob”, sagt sie aufgebracht.

+ Jenny Frankhauser ist außer sich: Im Netz muss sich die Influencerin gegen schwere Anschuldigungen wehren © Screenshot/Instagram/Jenny Frankhauser

Die Schwester von Daniela Katzenberger habe im Moment ganz andere Probleme: „Mein Kind hat Schnupfen und Husten”, erklärt sie. Am Ende des Clips merkt sie nochmals an, wie sehr sie die ganze Angelegenheit nervt: „Irgendwann ist es auch mal genug. […] Es geht mir auf den Sack.” Auch Jenny Frankhausers Mama Iris Klein (56) musste sich jüngst gegen den Vorwurf wehren, rechts zu sein. Verwendete Quellen: instagram.com/jenny_frankhauser

Rubriklistenbild: © Screenshot/Instagram/Jenny Frankhauser