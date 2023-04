J-Hope von BTS beginnt Militärdienst

Die Mitglieder der K-Pop-Band BTS: V (l-r), Jungkook, Jimin, RM, Jin, J-Hope und Suga. © Andrew Harnik/AP/dpa

Etwa zwei Jahre dauert der obligatorische Militärdienst in Südkorea. Auch die extrem erfolgreiche Boygroup BTS bleibt davon nicht verschont.

Seoul - Als zweites Mitglied der populären südkoreanischen Boygroup BTS hat der Sänger und Tänzer J-Hope seinen Militärdienst begonnen. Der 29-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Jung Ho Seok heißt, erschien am Dienstag mit einem Kurzhaarschnitt in einem Armeequartier in der etwa 90 Kilometer östlich von Seoul gelegenen Stadt Wonju, wie südkoreanische Sender berichteten. Sein Bandkollege Jin (31) hatte bereits im Dezember seinen Wehrdienst angetreten.

Der obligatorische Militärdienst in Südkorea ist recht lang und dauert etwa zwei Jahre. J-Hope wird den Berichten zufolge zunächst ein fünfwöchiges Basistraining in einem Ausbildungslager des Heeres absolvieren. Seine Agentur hatte Anfang April auf der Plattform der Fangemeinde Weverse bekanntgegeben, dass J-Hope seinen Wehrpflicht erfüllen werde. Zum Antritt werde es keine offizielle Veranstaltung geben. Es seien nur etwa zehn Fans anwesend gewesen, als J-Hope am Camp erschienen sei, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap.

BTS gelten als die derzeit erfolgreichste Musikformation der südkoreanischen Popmusik - dem sogenannten K-Pop. Mit Hits wie „Dynamite“ und „Permission to Dance“ hatte die siebenköpfige Boygroup die Charts gestürmt. Im vergangenen Jahr hatte sie überraschend angekündigt, dass sie als Gruppe eine Pause einlegen und sich die Mitglieder vorerst auf Soloprojekte konzentrieren wollen. Später trat BTS Gerüchten über eine Auflösung entgegen.

Im vergangenen Oktober hatte das Label Bighig Music mitgeteilt, dass alle sieben Mitglieder von BTS pflichtgemäß ihren Wehrdienst ableisten würden. Die anderen fünf sind RM, Jimin, Jungkook, Suga und V. dpa