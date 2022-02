„Horrornacht“: Sarafina Wollnys Sohn Emory kann vor Schmerz nicht schlafen

Von: Sarah Wolzen

Sarafina Wollny ist nach einer anstrengenden Nacht mit Sohn Emory völlig geschafft © Screenshots Instagram: sarafina_wollny

Sarafina Wollny ist total gerädert. Sohn Emory hat furchtbare Schmerzen - an Schlaf ist daher weder beim Baby noch bei der frisch gebackenen Mutter zu denken.

Ratheim - Seit der Geburt von Emory und Casey im Mai letzten Jahres ist bei Sarafina (26) und Peter Wollny (28) nichts mehr, wie es mal war. Die Zwillinge halten ihre Eltern ganz schön auf Trab. Aktuell ist es Emory, der nachts keine Ruhe gibt. Der Kleine findet vor lauter Schmerzen kaum mehr Schlaf, wie Sarafina ihrer Community bei Instagram verrät.

Jahrelang wollte es bei Sarafina und Peter mit dem Nachwuchs nicht klappen. Seit einem dreiviertel Jahr sind die beiden jedoch endlich Eltern und könnten glücklicher wohl kaum sein. Die Influencer lassen auch ihre Fans gerne an ihrem Familienglück teilhaben. Doch nicht immer sieht die Welt mit zwei kleinen Kindern so rosig aus, wie es einem manch Momfluencer-Account vormachen möchte, wie tz.de berichtet.

Sarafina Wollny nach schlafloser Nacht völlig fertig

Emory scheint es gerade nicht so gut zu gehen. „Sobald wir ihn ins Bett gelegt haben, fing er an zu schreien“, beschreibt Sarafina in ihrer Instagramstory die letzte Nacht. Zwischen 0.45 Uhr und 7.30 Uhr sei an Schlaf nicht zu denken gewesen.

Während sein Bruder Casey „wie ein Stein“ geschlafen hätte, habe der kleine Emory keine Ruhe gegeben, sodass Peter und sie sich jede halbe Stunde mit der Betreuung abgewechselt hätten, so Sarafina, die das Erlebte als „schlimmste Nacht“ seit der Geburt der Zwillinge beschreibt.

Was genau ihrem Sohn gefehlt habe, konnten die beiden zunächst nur spekulieren. Ein Arztbesuch gab jedoch inzwischen Aufschluss. Der Kleine hat nicht nur eine Erkältung, sondern auch eine fiese Mittelohrentzündung. Dank Antibiotika soll es Emory bald schon wieder besser gehen. Auch wir wünschen dem Wollny-Spross eine gute Besserung!