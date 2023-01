„Hosenbeine in die Socken“: Moderator Jan Köppen hat Angst vor Tierchen im Dschungelcamp

Teilen

Moderator Jan Köppen hat Angst vor Tierchen im Dschungelcamp © RTL & IMAGO/Future Image

Jan Köppen ist der neue „Dschungelcamp“-Moderator an Sonja Zietlows Seite. Doch Dr. Bob erwischte den 39-Jährigen mit seinen Aussagen über Spinnen und Schlangen kalt.

Das Dschungelcamp beginnt: Ab Freitag, den 13. Januar 2023 heißt es bei RTL wieder „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Alle 17 Termine werden wie immer von Sonja Zietlow (54) moderiert – Jedoch neuerdings auch von Jan Köppen (39) statt Daniel Hartwich (44). Die Kandidaten und Moderatoren befinden sich bereits in Australien und sind mit der dortigen Natur konfrontiert. Nun sprach der 39-Jährige über seine ersten Erfahrungen im Dschungel und die Angst vor Spinnen und Schlangen.

In einer Instagram Story auf dem Dschungelcamp-Account postete Jan Köppen bereits: „Ich bin schon sehr im Dschungelfieber.“ Außerdem erklärt er, woran das liegt: „Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre mehr dazu“. Der Moderator scheint positiv gestimmt zu sein und meint voller Vorfreunde auf die Show: „Fühlt sich gut an und ich bin gespannt, wie dann die erste Sendung wird.“

Kollegin Sonja Zietlow hatte in einem Interview mit RTL vor dem Start einige Tipps für den neuen Moderator an ihrer Seite: „Ein Tageslichtwecker wäre gut, damit du besser aus der Kiste kommst, denn ich möchte nicht, dass du verschlafen bist. Ohrenstöpsel, eine Schlafmaske aus dem Flugzeug und Melatonin, damit du auch einschlafen kannst. Das Gute ist schon mal, dass du keinen Alkohol trinkst. Sonst empfehle ich dir noch Mückenzeug, da gibt es eins, das nennt sich „Mozzie fuck off“. Das beschreibt die Australier mal wieder gut, weil sie wirklich so einen Namen für ihr Mosquito-Spray haben.“

Dr. Bob ärgerte den neuen Moderator

Schlager, Skandale, Schönheits-OPs: Das machen die ehemaligen Dschungelkönige heute Fotostrecke ansehen

Doch nicht nur die Moderatorin hat „dem Neuen“ einiges über Tiere im Dschungel zu sagen, sondern auch der Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob (72). Dieser verrät RTL schon einmal so viel: „Ich bin mir sicher, dass Jan einen fantastischen Job machen wird und freue mich sehr auf die kommenden Wochen mit Sonja und ihm.“ Doch es bleibt nicht bei den ermutigenden Worten – Stattdessen erlaubt sich der 72-Jährige einen Scherz mit Jan Köppen: „Und ich habe ihm natürlich erst mal ein bisschen Angst gemacht. Jetzt erwartet er überall Schlangen und Spinnen.“ Das hat gesessen, denn der neue Moderator meinte daraufhin: „Ich stecke meine Hosenbeine in die Socken, damit mir da keine Viecher hereinkrabbeln können.“