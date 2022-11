Hotpants und Rosen: Peter Maffays Sohn Yaris teilt Liebesfoto mit Freundin Melissa

Von: Jonas Erbas

Immer wieder zeigt sich Peter Maffays Sohn Yaris mit seiner Freundin Melissa total verliebt im Netz. Inzwischen ist der Nachwuchsmusiker seit sechs Monaten mit seiner Liebsten zusammen. Anlässlich dieses Jubiläums tauschte das Paar romantische Liebesschwüre aus.

München – Es sieht so aus, als könne Yaris (19) bald in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Peter Maffay (73) treten. Der Nachwuchsmusiker produziert inzwischen eigene Lieder und kommt – genau wie sein Papa – auch bei den Damen bestens an. Seit sechs Monaten ist der 19-Jährige nun schon an seine Melissa (40) vergeben – ein romantisches Jubiläum, über welches sich das Paar auch ganz offen im Netz freute.

Peter Maffays Sohn Yaris feiert romantisches Jubiläum – seit sechs Monaten mit Melissa zusammen

Zuletzt schien es noch so, als hätten sich Yaris Maffay und seine Freundin Melissa auseinandergelebt, doch derartigen Gerüchten schob das Paar am Mittwoch (9. November) ganz klar einen Riegel vor: Auf Instagram zeigte sich das Paar anlässlich seines sechsmonatigen Beziehungsjubiläums erneut ganz und gar verliebt.

Ganz sommerlich in Hotpants und einem schwarzen Top gekleidet, umarmt Melissa ihren Yaris, der ihr ganz kavaliersmäßig einen Strauß Rosen geschenkt hat – ein Foto, das sowohl der 19-Jährige als auch seine über 20 Jahre ältere Freundin in dem sozialen Netzwerk teilten. Den romantischen Post versahen beide mit einem Liebesschwur: „Das Schönste in meinem Leben ist seit sechs Monaten an meiner Seite“, freute sich Peter Maffays Sohn sichtlich. Seine Partnerin schrieb indes, sie hoffe, dass sich die sechs Monate „unendlich oft multiplizieren“.

Yaris Maffay traf seine Melissa per Zufall – seit dem Sommer ist sein Glück offiziell

Sein Liebesglück hatte Yaris Maffay bereits im Sommer offiziell gemacht: Via Instagram hatte der 19-Jährige ein Pärchenfoto gepostet, das ihn und Melissa gemeinsam an einem Badesee gezeigt hatte. Bereits damals gab‘s eine süße Liebesbekundung: „Dieser Moment, wenn du realisierst, dass sie die Eine ist“, hieß es in der Bildunterschrift.

Besonders schön: Das Paar soll sich mehr oder weniger per Zufall kennengelernt haben, wie bild.de damals berichtete. Ein gemeinsamer Freunde habe Melissa dem Sohn von Peter Maffay vorgestellt – ein Treffen, bei dem es offenbar richtig gefunkt hat. Verwendete Quellen: instagram.com/yaris_m100, bild.de