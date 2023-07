Howard Carpendale muss Bremen-Konzert abbrechen

Sogar Schlager-Ikone Howard Carpendale muss vor dem Wetter kapitulieren: Sein Konzert in Bremen konnte der Sänger nicht zu Ende spielen.

Bremen - Noch vor wenigen Tagen heizte Howard Carpendale (77) den Fans bei der „Starnacht am Wörthersee“ ein. Zusammen mit Schlagerkollegen wie Beatrice Egli (35) und Andreas Gabalier (38) lieferte der Sänger eine unvergessliche Show ab und bewies, dass er auch mit 77 Jahren nur so vor Energie strotzt. Anschließend ging es für Carpendale nach Norddeutschland. Sein Auftritt in Bremen am Sonntagabend (9. Juli) fand allerdings ein unglückliches Ende – wegen des Wetters.

Howard Carpendale meldet sich nach abgebrochenem Konzert bei seinen Fans

Schon nach rund einer Stunde musste das Open-Air-Konzert abgebrochen werden. Der Grund war ein heftiges Unwetter in der Region. Auf Facebook meldete sich der Schlagerstar einen Tag später bei seinen Fans und drückte sein Bedauern aus.

„Hi Freunde, so sah gestern in Bremen noch die Ruhe vor dem Sturm aus“, schrieb er zu einem Foto, das sein Team am Pool sitzend zeigt. „Wir waren somit bestens vorbereitet und so ging es mit größter Motivation in ein weiteres Konzert unserer laufenden Open-Ar-Tournee. Umso größer wäre die Freude gewesen, wenn wir hätten durchziehen können, aber die Sicherheit vor Blitz und Donner ließ das nicht zu.“

Howard Carpendale zieht Unmut der Fans auf sich

Die Reaktionen der Fans fielen sehr gemischt aus. „Sehr schade, aber die 60 Minuten sind tief im Herzen gespeichert und dafür bin ich schon sehr dankbar. Es lief auch alles ganz ruhig und entspannt ab und die erste Hälfte hat das Gewitter ja bis zum letzten Ton abgewartet“, zeigte sich eine Followerin verständnisvoll.

Andere sahen den Konzertabbruch weit kritischer und machten Howard Carpendale schwere Vorwürfe. „Das Konzert hätte nach den schweren Unwetterwarnungen gar nicht erst begonnen werden dürfen. Stattdessen Ersatztermin“, forderte ein User. „Dass genau 60 Minuten Standardprogramm gespielt wurden, bevor es zum Abbruch kam, damit Fans keinen Refund beantragen können, finde ich einfach nur zynisch.“ Der Veranstalter schreibt nämlich vor, dass eine Vorstellung als gespielt gilt, wenn sie nach einer Stunde Spielzeit abgebrochen wird.

Eigentlich hatte der Schlagersänger sogar schon seinen Abschied von der Bühne angekündigt. Kürzlich bezeichnete Howard Carpendale diese Aussage aber als einen Fehler. Verwendete Quellen: Facebook