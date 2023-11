Howard Carpendale über Helene Fischer: Es wird kein zweites „Atemlos“ geben

Von: Samantha Matheiowetz

In der Talkshow „3nach9“ hat Howard Carpendale viel an der Musikbranche auszusetzen. Er ist sich sicher: Hits wie „Atemlos“ von Helene Fischer gehören der Vergangenheit an.

Bremen – Einmal im Monat laden die Moderatoren Judith Rakers (47) und Giovanni di Lorenzo (64) zu einer Gesprächsrunde in der Talkshow „3nach9“ ein. In der aktuellen Ausgabe (3. November) ist unter anderem Schlagerstar Howard Carpendale (77) zu Gast. Neben kritischen Aussagen über die Musikindustrie, kommt er auch auf seine Kollegin Helene Fischer (39) zu sprechen.

Howard Carpendale sieht sich nicht als Schlagersänger

Die Frage, ob er sich als Pop- oder Schlagersänger bezeichnen würde, beantwortet Howard Carpendale lediglich mit: „Es ist mir scheißegal.“ „Ich singe gerne mal gute Schlager, aber ich bin kein Schlagersänger“, ergänzt der „Hello Again“-Interpret. Für ihn sei das wichtigste, zu merken, dass ihm Respekt entgegengebracht wird.

Des Weiteren geht Howard Carpendale auf Streaming-Dienste wie Spotify und die damit verbundenen Probleme ein. Ihm scheint heutzutage eine gewisse Offenheit gegenüber neuer Musik zu fehlen, da die Menschen immer ihre eigenen Playlisten und somit ständig „das Gleiche“ hören würden.

„Die Menschen, die heute Musik hören, hören nur die Musik, die sie ganz genau mögen“, urteilt Howard Carpendale über das abgestumpfte Hörverhalten der modernen Gesellschaft. Der 77-Jährige zieht seine Schlüsse: „Wir werden auch nicht mehr ein ‚Atemlos‘ haben.“ Ein Mega-Hit wie der von Helene Fischer, der sich millionenfach verkauft und monatelang in Dauerschleife läuft – für Carpendale scheint das ausgeschlossen.

Nur noch „Partymusik“: Howard Carpendale urteilt über Schlagerbranche

Howard Carpendale ärgert sich außerdem darüber, dass sich die Schlagerbranche zurzeit nur noch auf „Partymusik“ fokussiert. „Bumm, bumm, bumm, 120 Beats die Minute, das ist seit zehn Jahren so“, schimpft der Sänger. Für ihn steht fest: „Ich kann's nicht hören“. Er klagt darüber, dass „die Zeit, in der wir jetzt leben, (...) so fremd und so neu“ für ihn sei.

In der Talkshow-Runde von „3nach9“ schwingt eine Menge Unzufriedenheit in den Aussagen des Sängers mit. Wenigstens gibt ihm seine Ehe Grund zur Freude: Howard Carpendale verriet kürzlich das Geheimnis seiner langjährigen Liebe zu seiner Frau Donnice Pierce. Verwendete Quellen: „3nach9“ (Radio Bremen TV/ARDmediathek/Ausgabe vom 03. November)