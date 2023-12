Darum wird Howard Carpendale 2024 zum letzten Mal auf Tour gehen

Drucken Teilen

Howard Carpendale geht 2024 zum letzten Mal auf Tour. Das hat ganz bestimmte Gründe, wie der Schlagerstar jetzt im Interview verrät.

Berlin – Wenn echte Schlager-Größen gefragt sind, steht Howard Carpendale (77) zweifelsohne ganz oben auf der Liste. Mit Hits wie „Ti Amo“ oder „Hello Again“ schrieb der ursprünglich aus Südafrika stammende Sänger Musikgeschichte und auch heute noch ist Carpendale ein gefragter Gast bei verschiedensten Veranstaltungen. Wer den legendären Schlagerstar schon immer einmal unbedingt auf Tour sehen wollte, der sollte sich jetzt allerdings beeilen, denn Carpendale wird 2024 seine letzte Konzertreise absolvieren.

Schlagerstar Howard Carpendale will demnächst nicht mehr so viel unterwegs sein

Im Gespräch mit der Zeitschrift „Superillu“ verriet Howard Carpendale zuletzt, weshalb er für 2024 seine finale Tournee ankündigte. Unter anderem wolle er mit fast 80 schlichtweg weniger reisen als bisher. Doch auch das Thema Nachhaltigkeit hat für den „Tür an Tür mit Alice“-Interpreten große Bedeutung.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

„Außerdem ist es für das Klima besser, wenn man nicht mit zehn Sattelschleppern durch die Gegend fährt“, sagte er im Interview über seine Entscheidung. Endgültig will sich Carpendale aber noch nicht von der Bühne verabschieden. In den kommenden Jahren werde er deshalb eher einzelne Konzerte oder mehrere Auftritte hintereinander in einer Stadt absolvieren.

Howard Carpendale freut sich ganz besonders auf seine Konzerte in Ostdeutschland

Auf seiner Finaltournee wird Howard Carpendale im Frühjahr und Sommer 2024 in 16 deutschen Städten Halt machen. Das Auftaktkonzert findet im Mai in Zwickau statt, danach steht der Schlagermusiker in Leipzig und Erfurt auf der Bühne. Dass er mehrere Konzerte in den neuen Bundesländern geplant hat, ist laut Carpendale kein Zufall. „Ich habe in puncto Ostdeutschland noch einige Defizite“, erklärte Howie im Gespräch. „Durch meinen südafrikanischen Pass und die Tatsache, dass ich nach Amerika bin, als die Mauer fiel, gibt es dort noch etwas Luft nach oben.“ Tickets für die kommende Tournee sind bereits jetzt an den üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Howard Carpendale wird sich demnächst zum allerletzten Mal auf Konzertreise durch Deutschland begeben. Ganz verabschiedet er sich allerdings noch nicht von der Bühne. © Imago/ Future Image

Apropos Howard Carpendale: In der Talkshow „3nach9“ hat der Schlagerstar viel an der Musikbranche auszusetzen. Howard Carpendale ist sich sicher: Hits wie „Atemlos“ von Helene Fischer gehören der Vergangenheit an. Verwendete Quellen: „Superillu“