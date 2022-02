Hubert ohne Staller: „Girwidz“-Star zeigt seine Ehefrau - und posiert bei seinem großen Hobby

Von: Armin T. Linder

Michael Brandner als Reimund Girwidz, hier auf einem Foto aus dem Jahr 2017. © ARD/TMG, Chris Hirschhäuser

Wie tickt „Hubert ohne Staller“ Michael Brandner privat? Einen weiteren Einblick gibt er nun bei Instagram - mit seiner Ehefrau an seiner Seite.

Wolfratshausen - In der ARD-Kult-Serie „Hubert ohne Staller“ ermittelt Michael Brandner als Reimund Girwidz an der Seite von Christian Tramitz als Franz Hubert. Das Duo erlebt allerlei skurrile Situationen und ist daran nicht selten selbst schuld. Deutlich bodenständiger hingegen tickt der private Michael Brandner - das können Fans auch auf seinem Instagram-Account bewundern: Da steht er im T-Shirt am Weihnachtsbaum oder hockt im Chiemgau entspannt im Sand. Der Humor kommt aber auch dort häufig nicht zu kurz.

Hubert ohne Staller (ARD): Michael Brandner posiert privat mit Ehefrau und beim Kochen

Jetzt gibt es ein Foto der etwas anderen Art zu bewundern: Michael Brandner mit seiner Ehefrau! Ein seltener Anblick bei Instagram, auch wenn seine Ehefrau Karin ihn durchaus häufig auf die roten Teppiche dieser Welt begleitet. Das Showbiz ist auch ihr nicht fremd: Sie arbeitet als Agentin für Schauspieler.

Jetzt erklärten sich Michael Brandner und seine Karin für einen ungewöhnlichen Magazinbericht bereit: Beide tauchen in der Zeitschrift „Tischkultur“ auf. Der Schauspieler bereitet dafür Pasta zu. Die Leidenschaft fürs Essen teilt das Ehepaar Brandner offenbar. Ein Auszug aus dem Magazin ist in dem Instagram-Posting (weitere Bilder sehen Sie durch Wischen/Klick auf die Pfeile) zu bewundern.

Bei seinen Fans kommt das Posting an. „Mmmmhhh……mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen“, schreibt einer. Bis Samstag, 13.40 Uhr gab es auch schon mehr als 1.400 Likes. Brandners „Hubert ohne Staller“-Kollegin Mitsou Jung ist bei Instagram ebenfalls sehr aktiv. (lin)