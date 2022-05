„Hübsch, aber fremd“: Anna-Carina Woitschack überrascht Fans im ungewohnten Barbie-Look

Anna-Carina Woitschack postet ein neues Foto von sich auf Instagram. Für ihr neues Musikvideo hat sich die Schlagersängerin besonders in Schale geworfen. Ein Look, der ihre Fan überrascht. (Fotomontage) © TikTok/Anna-Carina Woitschack

Anna-Carina Woitschack postet ein neues Foto von sich auf Instagram. Für ihr neues Musikvideo hat sich die Schlagersängerin besonders in Schale geworfen. Ein Look, der ihre Fan überrascht.

Anna-Carina Woitschack (29) lässt ihre Fans gerne an ihrem Leben teilhaben und postet dafür regelmäßig Fotos auf Instagram – sei es über Privates oder auch Blicke hinter die Kulissen ihrer Shows. So teile sie erst kürzlich wieder ein Foto von sich. Doch ausnahmsweise sind die Meinungen der Fans bei diesem Bild gespalten.

Anna-Carina Woitschack postete nun ein Selfie von sich. Auf diesem ist die 29-Jährige zu sehen, wie sie von einer Hair & Make-up-Artistin geschminkt wird. Ihre Haare sind geglättet und das Make-up ist relativ auffällig. Dazu schreibt Anna-Carina Woitschack: „Viele Grüße vom Video-Dreh zur neuen Single. Es wird LEGENDÄR. Wie könnte der neue Song wohl heißen?“

Anna-Carina Woitschack im Barbie-Look

Dieser Look kommt bei den Fans zwar gut an, jedoch finden einige, dass ihr Aussehen etwas puppenhaft ist. So schreibt ein Follower: „Hübsch, aber fremd siehst du auf dem Foto aus…“ und ein anderer Fan kommentiert: „Du siehst aus wie eine wunderschöne Barbie.“ Der Look überrascht demnach die meisten Fans, doch sie sind dennoch begeistert.