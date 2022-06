Von „hübsch“ bis „Hammer Outfit“: Annemarie Carpendale begeistert Fans am Set von red

Von: Claire Weiss

Annemarie Carpendale nimmt sich selbst nicht zu ernst © Instagram/Annemarie Carpendale

Schon seit 2005 ist Annemarie Carpendale Moderatorin bei ProSieben. Bei ihren Fans punktet sie nicht nur mit Sympathie, sondern auch mit ihren Outfits. Zuletzt mit einem sommerlichen Look am Set von red.

München - Annemarie Carpendale (44) ist in ihrem Job ein echter Profi. Schon seit 18 Jahren steht sie vor der Kamera und moderiert diverse Sendungen. Angefangen hat sie 2004 mit Viva - damals präsentierte sie die Charts. Heute ist sie vor allem als Gesicht von taff und red bekannt.

Annemarie Carpendale albert am Set herum

Und auch nach so vielen Jahren kommt sie bei ihren Fans noch gut an. Das merkt man auch, wenn man die Kommentare auf ihrem Instagram-Profil betrachtet. Dort postet die 44-Jährige einige Fotos, die am Set von red geschossen wurden.

Die Frau von Wayne Carpendale trägt einen knappen, bunt bedruckten Rock und ein orangefarbiges Oberteil mit Volantärmeln. Ihre Haare sind in einem strengen Dutt zusammengebunden. Weniger streng ist Annemarie Carpendale selbst. Sie albert auf den Fotos herum, posiert übertrieben und zieht Grimassen.

Fans machen Annemarie für ihren Sommerlook Komplimente

Ihre Fans sind begeistert. „Das erste oder zweite Bild muss auf die Titelseite der Vogue“, scherzt eine Instagram-Nutzerin. Ein anderer schwärmt: „Wunderschön Anne einfach super schön!“ Und ein weiterer findet: „Hammer Outfit, liebe Anne!“

So reagieren die Fans auf Instagram © instagram.com/annie_carpendale

Verwendete Quellen: instagram.com/annie_carpendale