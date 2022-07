„Hübsche Frau“: Matthias Schweighöfer trägt nun lange, blonde Haare

Matthias Schweighöfer begeistert mit langen blonden Haaren © Instagram/matthiasschweighoefer

Matthias Schweighöfer ist nicht unbedingt für waghalsige Fashion-Statements bekannt. Auf Instagram präsentiert sich der Filmstar jetzt jedoch mit einer neuen Frisur.

Los Angeles – Matthias Schweighöfer (41) ist ein Filmstar mit Wiedererkennungswert! Seit seinen ersten Auftritten auf der großen Leinwand trägt der Schauspieler mehr oder weniger dieselbe Frisur: relativ kurze, zur Seite gekämmte blonde Haare — mal mehr, mal weniger lockig. Jetzt überraschte der „Keinohrhasen“-Darsteller seine Follower in den sozialen Netzwerken jedoch mit einem völlig anderen Look. Auf seinem neuesten Instagram-Foto ist Matthias mit einer langen Mähne zu sehen, die ihm einen ziemlich zarten Touch verleiht.

Auf dem Schnappschuss blickt Schweighöfer mit großen blauen Augen liebevoll in die Kamera. Lange, blonde Locken fallen ihm dabei über Schultern und Stirn. Ist das etwa tatsächlich seine neue Frisur? Der Haarschnitt, der ein wenig an TV-Legende Thomas Gottschalk (72) erinnert, lässt ein wenig erahnen, wie der Hollywood-Darsteller mit den sanften Gesichtszügen als Frau ausgesehen hätte. Und seinen Fans scheint es zu gefallen!

Viele Fans finden, dass Matthias Schweighöfer auch eine attraktive Frau abgeben würde

„Back from Social-Media-Detox. Back to life. So sieht’s aus. Thank you. Tschüss und Greetings from LA“, schreibt Matthias Schweighöfer unter das Foto, das ihn mit blonder Langhaarfrisur in seinem Zuhause in Los Angeles zeigt. In der Kommentarspalte scheinen sich die Follower des „Inglorious Basterds“-Darstellers einig zu sein: Schweighöfer gibt eine attraktive Frau ab! „Wärst auch ‘ne hübsche Frau geworden“, schreibt beispielsweise eine Userin unter das Bild. Zahlreiche andere Nutzer vergleichen ihn mit Gwendoline Christie (41), die jahrelang die Rolle der Brienne in „Game of Thrones“ verkörperte.

Matthias Schweighöfer hat derweil bereits Erfahrung darin, vor der Kamera das andere Geschlecht zu verkörpern. In „Rubbeldiekatz“ spielte er 2011 einen Berliner Nachwuchsschauspieler, der sich als Frau verkleidet, um eine Rolle in einer großen Hollywoodproduktion zu ergattern. Ob Schweighöfer derzeit versucht, den Plot des Films in Los Angeles Realität werden zu lassen?