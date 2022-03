„Hübscheste von den ganzen Wollnys“: Estefania Wollny begeistert Fans mit neuem Hit „Brandneu“

Estefania Wollny hat einen neuen Song veröffentlicht

Estefania Wollny begeistert erneut das Netz: Die 19-Jährige hat vor wenigen Tagen einen neuen Song veröffentlicht. Besonders das dazugehörige Musikvideo raubt ihren Fans den Atem.

Ratheim - In Estefania Wollny schlummert viel mehr als „nur“ ein TV-Star. Denn auf dem Erfolg der RTL2-Show „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie“ ruht sich die 19-Jährige nicht aus. Nach ihrer Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ 2019 hat die hübsche Blondine einen Schritt in die Musikbranche gewagt und ist seitdem extrem erfolgreich, wie tz.de berichtet.

Estefania Wollny macht ihr eigenes Ding

Die Wollnys sind seit Jahren deutschlandweit bekannt. Dabei nimmt die Familie ihre Follower nicht nur innerhalb ihrer eigenen Doku-Soap in ihrem Leben mit, sondern auch auf Instagram.

Doch Loredana Wollny scheint der Erfolg der TV-Show nicht zu reichen, die 19-Jährige möchte ihr eigenes Ding machen und stellte bei DSDS vor wenigen Jahren ihr Talent unter Beweis - seitdem könnte es nicht besser für sie laufen.

Die Wollnys: Estefania begeistert Fans mit ihrer neuen Single

„Neue Musik von Estefania Wollny. Das Gesangstalent startet mit ihrer Single „Brandneu“ durch und singt über einen Neuanfang Hört hier in ihren neuen Hit rein“, heißt es in einem Facebook-Post von RTLZWEI. Doch nicht nur die neue Single scheint den Fans zu gefallen, sondern besonders das dazu veröffentlichte Musikvideo trifft auf Begeisterung.

Estefania Wollny begeistert das Netz

Denn Estefania hat sich in den letzten Jahren ganz schön verändert. Gemeinsam mit ihren Schwestern sagte sie den überschüssigen Kilos den Kampf an - das ist auch im Musikvideo deutlich zu sehen. „Hübscheste von den ganzen Wollnys“, kommentiert ein Facebook-Nutzer den Ausschnitt. „Sie ist wunderschön, sympathisch und kann toll singen“, schaltet sich ein anderer mit ein, während ein dritter meint: „Meine Güte, was so ein Gewichtsverlust ausmacht. Sie sieht toll aus, hat tolles Selbstbewusstsein. Meinen größten Respekt hat sie!“

Estefania Wollny bringt eigenen Schmuck heraus

Doch nicht nur im Musikbusiness hat Estefania Wollny einen Fuß in die Tür gesetzt. Auch als Unternehmerin schlägt sie sich bestens und brachte kürzlich sogar eine eigene Schmucklinie heraus.

